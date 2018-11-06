İstanbul Mobilya Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Yaklaşık 200 milyar dolar mobilya sektörünün dış ticaret hacminin olduğu bir yerde, ABD’nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı bir yerde biz yokuz. Olmaz. Benim Türk ihracatçım, mobilyacım ABD’de olmak zorunda. O nedenle sizin bizi zorlamanız lazım.” dedi. Metin, Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, mobilya sektörünü ihracat performansı açısından çok önemsediklerini belirtti. Kolay ve güvenli ticaretin olduğu yerde, ticaretin hızlı olması ve ticaret hacminin artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Metin, şunları kaydetti: “Bütün politikalarımızı buna göre geliştiriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve tasarımı önemsiyoruz. Sektörün de bazı öz eleştiriler yapması lazım. Mobilya ihracatımızın profili, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ile sınırlanmış. Tamam 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ama bu 200 ülke arasında bölgesel olarak ağırlığı onlar teşkil ediyor. Yaklaşık 200 milyar dolar mobilya sektörünün dış ticaret hacminin olduğu bir yerde, ABD’nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı bir yerde biz yokuz. Olmaz. Benim Türk ihracatçım, mobilyacım ABD’de olmak zorunda. O nedenle sizin bizi zorlamanız lazım. Alım heyetlerine bakıyorum ama çok sınırlı. Bu kadar az alım heyeti olmamalı. Bize geldiniz de size Para yok, personel yok, mevzuat şöyle mi dedik? Mevzuatsa mevzuat, paraysa para bu noktada bir sıkıntı yok. O nedenle Ticaret Bakanlığı olarak siz ihracatlarımızdan, sanayicilerimizden, ticaret erbablarımızdan biz bunu bekliyoruz.”

\ - “Kolaycılıktan kaçınalım” Metin, fuarda 80 bin metrekarelik alanda 350 firmanın stant açtığını aktararak, “Biz neden sadece 18 firmayı Turquality programına almışız, dünyada oyuncu yapmışız? Oyuncu yapacak daha çok firmamız var. Kolaycılıktan kaçınalım. Turquality programından yararlanan firmalara da söylüyorum; öyle kolaycılık yok. İhracatçımız bu işte lokomotif olacak.” dedi. Metin, yeni pazarlara açılması gerektiğini vurgulayarak, mobilya sektöründe ABD’de, Kanada’da Türk ihracatçısının olması gerektiğini dile getirdi. Bakanlık olarak her türlü destek olmaya hazır olduklarını anlatan Metin, “Sektörel heyetlere bakıyorum. Her sene bir tane sektörel heyet olmuş. Olmaz. Daha aktif olmalısınız. Gittiğimiz yerler belli İtalya, Azerbaycan… Aynı pazara gitmenin anlamı yok. Avrupa önemli pazar, sürdürülebilirliği sağlamak önemli tabii ama bu konuştuklarım yeni pazarlara ilişkindir. Biz desteği bütün STK’lara veriyoruz. İhracat yapmak istiyorum diye ister bireysel, ister dernek olarak gelin, biz herkesi destekliyoruz. Programlarımız ortada. Daha fazla alım heyetleri getirmemiz lazım.” diye konuştu.

Metin, ihracatta sürdürülebilirliği sağlamanın önemine değinerek, mobilya sektöründe KOBİ’lerin ihracatçı olması gerektiğini söyledi. Katma değerli ürün üretilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve mobilya sektörünün dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Metin, “Gelin hep beraber bunu daha da fazla yükseltelim. Neye ihtiyacınız varsa Ticaret Bakanlığı olarak size sağlayalım. Bizim dış pazarlarda daha fazla söz sahibi olmamız lazım. Mobilya sektöründen Ticaret Bakanlığı olarak çok beklentimiz var. Gelin Amerika’da bir Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) açalım mobilyacılarımıza.” diye konuştu. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç de mobilyada KDV indirimi konusunun sektör için önemini anlattı. Güleç, Türkiye’deki hammadde fiyatlarının dünya ortalamasından fazla yükseldiğinin net bir şekilde görüldüğünü aktararak, odun fiyatı ucuzlatılırsa dünya ile rekabet imkanının daha da artacağını söyledi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın ise mobilya sektöründe KDV indiriminin sektöre nefes aldırdığını ve can suyu olduğunu belirterek, bu kararı uzun süredir beklediklerini kaydetti.