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İstanbul Mobilya Fuarı ilk gün 12 bin alıcıyı ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "İstanbul Mobilya Fuarı'nın ilk gününde 10 bini yerli, 2 bini yabancı olmak üzere toplam 12 bin alıcıyı ağırladık. Fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısının geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaşması, yabancı alıcının ilgisini göstermesi açısından çok önemli"

İSTANBUL (AA) - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İstanbul Mobilya Fuarı'nın ilk gününde 10 bini yerli, 2 bini yabancı olmak üzere toplam 12 bin alıcıyı ağırladıklarını belirterek, "Fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısının geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaşması yabancı alıcının ilgisini göstermesi açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

CNR'dan yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin en büyük mobilya markalarını aynı çatı altında toplayan Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı, 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarın ilk gününe ilişkin değerlendirmesinde, özellikle yabancı alıcı sayısında çok büyük bir artış yaşandığına dikkati çekti.

Fuarın ilk gününde 10 bini yerli, 2 bini yabancı olmak üzere toplam 12 bin alıcıyı ağırladıklarını bildiren Erem, "Fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısının geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaşması yabancı alıcının ilgisini göstermesi açısından çok önemli. Gerçekten de ilk gün rakamlarına baktığımız zaman yabancı alıcı sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artış yaşandığını gördük. Alıcılarımız arasında ABD, İtalya, Fransa, İsrail, Rusya, Kanada, Romanya, Etiyopya gibi ülkeler bulunuyor. Mobilya sektörünü buluşturduğumuz fuara yabancı alıcıların yoğun ilgi göstermesi sektör ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Fuarımızın en önemli amacı da ihracatımızı artırmak. Tüm dünyada yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda 85 ülkeden 90 bine yakın alıcıyı katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Mobilya tasarımları ödüllendirildi

Açıklamada verilen bilgiye göre, jüri üyeliğini tasarımcı Ece Yalım, Prof. Dr. İpek Fitöz, tasarımcı Özlem Tuna ve endüstriyel tasarımcı Şule Koç’un yaptığı Furniture İstanbul 2018 Tasarım Yarışması’nda 7 farklı kategoride 22 firmanın 67 projesi değerlendirildi.

Yarışmaya sadece fuara katılan firmalar fuarda sergiledikleri ürünleriyle katıldılar. Yarışmada, Plexus ve Intersystem markaları jüri özel ödülüne layık görüldü.

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CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem Furniture İstanbul İstanbul Mobilya Fuarı

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