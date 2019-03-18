İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler* Nüfus (milyon kişi)Gine13,1Güney Sudan12,9Ruanda12,5Tunus11,7Belçika11,5Benin11,5Küba11,5Bolivya11,2Burundi11,2Yunanistan11,1Haiti11,1Dominik10,9Çekya10,6Portekiz10,3İsveç10,0Azerbaycan9,9Ürdün9,9Macaristan9,7Belarus9,5BAE9,5Honduras9,4Tacikistan9,1Avusturya8,8Sırbistan8,8İsrail8,5İsviçre8,5Papua Yeni Gine8,4Togo8,0Sierra Leone7,7Hong Kong7,4Bulgaristan7,0Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti7,0Paraguay6,9Libya6,5El Salvador6,4Nikaragua6,3Kırgızistan6,1Lübnan6,1Türkmenistan5,9Danimarka5,8Singapur5,8Finlandiya5,5Kongo5,4Norveç5,4Slovakya5,4Eritre5,2Filistin5,1Kosta Rika5,0Liberya4,9İrlanda4,8Umman4,8Orta Afrika Cumhuriyeti4,7Yeni Zelanda4,7Moritanya4,5Hırvatistan4,2Kuveyt4,2Panama4,2Moldova4,0Gürcistan3,9Portoriko3,7BosnaHersek3,5Uruguay3,5Mongolya3,1Arnavutluk2,9Ermenistan2,9Jamaika2,9Litvanya2,9Katar2,7Namibya2,6Botsvana2,3Lesoto2,3Gambiya2,2Gabon2,1Slovenya2,1Makedonya2,1Guine Bisav1,9Letonya1,9Bahreyn1,6Esvatini1,4Trinidad ve Tobago1,4Ekvator Ginesi1,3Estonya1,3Morityus1,3Timor-Leste1,3Güney Kıbrıs Rum Kesimi1,2Cibuti1,0Fiji0,9Reunion0,9Butan0,8Komor Adaları0,8Guyana0,8Cape Verde0,6Makao0,6Lüksemburg0,6Karadağ0,6Solomon Adaları0,6Surinam0,6Batı Sahra0,6Bahamalar0,4Belize0,4Brunei 0,4Guadölup0,4Maldivler0,4Malta0,4Martinik0,4Barbados0,3Fransa Ginesi0,3Fransız Polonezyası0,3İzlanda0,3Yeni Kaledonya0,3Vanuatu 0,3Kurasao0,2Guam0,2Saint Lucia0,2Samoa0,2Sao Tome ve Principe0,2Antigua ve Barbuda0,1Aruba0,1Dominik0,1Grenada0,1Kiribati0,1Mikronezya0,1Saint Kitts ve Nevis0,1Saint Vincent ve Grenadinler0,1Seyşeller0,1Tonga0,1Virgin Adaları0,1*Nüfusu 100 binin altında olan San Marino, Sint Maarten, Turks ve Caicos Adaları ve Tuvalu tabloda yer almamaktadır.

