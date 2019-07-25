İstanbul otelleri UEFA Süper Kupa'ya hazır

"Biz yönetimimizle, hukuk danışmanımızın destekleriyle hep birlikte bu kanunun içeriğini inceledik. 9 aydır da aşağı yukarı bakanlığa bir şekilde itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bazıları olabildi, bazıları olamadı. Bazı olamayan kısımlarda biz ikna ettik böyle olması gerektiği konusunda ve sonuçta kanun çıktı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçının 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacağını hatırlatarak, "Stadın 50 bin kişi tarafından doldurulması bekleniyor, bunun minimum 40 bininin İngiliz taraftarlar olacağı düşünülüyor. Orada bizim İstanbul'da konaklama kısmında büyük bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net. Çünkü bizim konaklama tesislerimiz buna çok elverişli." dedi.

Daha önceki metin de 1 Ağustos itibarıyla uygulanacaktı ama son dönemde düzeltmelerle 1 Ekim 2019'dan itibaren tahakkuk ettirmeye başlayacağız ve kasımda ilk ödemelerini yapacağız. Ödenmemesi halinde sıkıntı şu; vergi ödememiş durumuna düştüğünüz için bütün prosedürler o şekilde devam edecek. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Konuya dikkat edilmesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum."

- Katkı payı tüm otellerden alınacak

Eresin, TÜROB'un kanun hazırlanırken öngörülen otellerden "ciro üzerinden yüzde 1" turizm payı alınmasının yoğun itiraz ve pazarlıklarla binde 7,5'e kadar indirebildiklerini söyledi.

Eresin, otel sahiplerini uyararak, "TÜROB üyesi olsun olmasın veya işletme belgesi olsun olmasın Türkiye'deki tüm otellerden binde 7,5 katkı payı alınacak. Seyahat acentalarından 10 binde 7,5. Havayolu şirketlerinden de sanırım binde 2 gibi bir rakam olacak." dedi.

Yönetim kurulu yapısına ilişkin basında çok sayıda içeriğin yayınlandığını söyleyen Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulunda biz otelciler 9 oya sahip olacağız. Biz derken tüm otellerden bahsediyorum. Bu yönetim kurulunda temsil edecek yine işletme belgeli oteller tarafından seçilecek. Diğer STK'larda temsil konusunda sorunlar var; bazılarının çok az temsil edildiği ya da hiç temsil edilmediği yönünde. Ancak otelciler tarafında bizim böyle bir sıkıntımız yok."