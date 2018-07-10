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İstanbul Sabiha Gökçen, ilk 6 ayda yolcu sayısını yüzde 12 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın ilk 6 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 12 artırarak, toplam 16,2 milyon kişiye ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG), bu yılın ilk 6 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 12 artırarak, toplam 16,2 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye'de değil yurt dışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2., Avrupa'nın ise 13. havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 14,4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen'den bu yılın aynı döneminde 16,2 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı yüzde 12 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5,2 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı.

Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artarak, 106 bin 631 oldu.

Öte yandan sadece haziran ayında ise Sabiha Gökçen'i toplam 2,8 milyon yolcu kullandı. Haziran ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu artış yine sadece haziran ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 8 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin haziran ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak. Bizim için önem arz eden 3 büyük yatırım projesinden ilki olan iç hatlar genişleme projemizi Temmuz ayında hizmete sokmuş olacağız. Böylece terminal kapasitemiz 33 milyon yolcu/yıldan 41 milyona çıkacak. Artan kapasitemizle birlikte, daha kusursuz hizmet verebilmek ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve

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