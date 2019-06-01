FİNANS

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatların yüzde 1,02, toptan fiyatların ise yüzde 2,17 oranında arttığını duyurdu.  İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış gösterdi.İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 arttı.

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Haziran (DHA)-İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatların yüzde 1,02, toptan fiyatların ise yüzde 2,17 oranında arttığını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mayıs ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış gösterdi.İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,27, toptan fiyatlar ise yüzde 23,56 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,53, diğer harcamalar grubunda yüzde 2,12, giyim harcamalarında yüzde 2,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,84, gıda harcamalarında yüzde 1,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13, ve ev eşyası harcamalarında yüzde 0,11 arttı.Konut harcamalarında ise yüzde 0,19 azaldı. Mayıs ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,68, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,79 arttı. Kimyevi Maddeler grubunda ise yüzde 8,30, madenler grubunda yüzde 0,05, azadı. Mensucat grubunda ise fiyat hareketinin görülmedi açıklandı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Uber'den flaş Türkiye kararı!

Uber'den flaş Türkiye kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.