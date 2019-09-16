FİNANS

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılış töreni

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu: - "Üniversiteler, toplum hafızasını tazelemek, toplum lehine bilgiyi toplamak, sahip çıkmak, üretmek, yaymak ve toplumun hizmetine sunmak üzere kurulmuş merkezler olarak düşünülmelidir" - "Üniversiteler, bilim-teknik ve akademinin gereklerine göre yeniden tasarlanırken ideolojik bariyerler yerine, toplumun ve ülkenin ihtiyacı olan her alanda, bilgiyi toplama, değerlendirme, sentezleme ve analitik düşünceyle harmanlama, hakikati araştırma ve topluma katkı sağlama yükümlülüklerini unutmamalı" - İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: - "Bu öğretim yılında doluluk oranımız yüzde 91,5'e yükselmiştir. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Üniversitemizdeki nitelik artışının hem göstergesi hem başlangıcıdır" - "19 yılın sonunda lisans ve yüksek lisans olmak üzere 7 bin 212 öğrenciye ulaştık" - İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran: - "430 bin üyenin sesi burada yankılanıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitelerin, toplum hafızasını tazelemek, toplum lehine bilgiyi toplamak, sahip çıkmak, üretmek, yaymak ve toplumun hizmetine sunmak üzere kurulmuş merkezler olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin, evrensel olanın yanında yereli de kucaklaması ve saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Oğurlu, "Üniversiteler, toplum hafızasını tazelemek, toplum lehine bilgiyi toplamak, sahip çıkmak, üretmek, yaymak ve toplumun hizmetine sunmak üzere kurulmuş merkezler olarak düşünülmelidir." dedi.

Dünya sıralamasında ilk 500'de Türk üniversitelerinin bulunmaması, sıralamalarda görünürlüğün düşük çapta olmasının ülke çapında ciddi bir planlama ve strateji gerektirdiğini vurgulayan Oğurlu, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, bilim-teknik ve akademinin gereklerine göre yeniden tasarlanırken ideolojik bariyerler yerine, toplumun ve ülkenin ihtiyacı olan her alanda, bilgiyi toplama, değerlendirme, sentezleme ve analitik düşünceyle harmanlama, hakikati araştırma ve topluma katkı sağlama yükümlülüklerini unutmamalıdır. Eriştiğimiz veya ürettiğimiz bilgi birikimi, toplum karşısında bir ayrıcalık veya onu küçümseme ve ezme aracı olarak kullanılamaz. Tam aksine akademik dünyaya, ülkeye ve topluma bilim yoluyla katkı bir görev olarak kabul edilmelidir."

- "(Doluluk oranındaki artış) Nitelik artışının hem göstergesi hem başlangıcı"

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "yönetimler üstü" değişmez ilkesinin "nitelikli eğitimle vicdanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmek" olduğunu belirterek, "İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin her sınıfı, üniversitemizin her hocası bir ekoldür, böyle olmalıdır. Bu yüzden öğrencilerimize, mezuniyetten sonra atılacakları yeni hayatlarında, işlerini kolaylaştıracak bir hayat görüşü vermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bütün hocalarımızdan; öğrencilerimize bilgiye anlam katacak ruhu da vermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

2001-2002 eğitim-öğretim yılında 73 öğrenci ile yola çıktıklarını hatırlatan Avdagiç, şöyle devam etti:

"19 yılın sonunda 5 bin 91 lisans, 2 bin 121'i de yüksek lisans olmak üzere 7 bin 212 öğrenciye ulaştık. İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak benim için gurur verici olan ise yönetimimizle birlikte üniversitemize gelen yeni ruh ve coşkunun rakamlara yansımış olmasıdır. ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, bu öğretim yılında doluluk oranımız yüzde 91,5'e yükselmiştir. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Üniversitemizdeki nitelik artışının hem göstergesi hem başlangıcıdır. Vakıf üniversitelerinin ortalama doluluk oranı ise yüzde 84'tür. Üniversitemiz, bu yıl ortalamanın üzerinde doluluk oranına sahip olmayı başarmıştır. Katkısı olanları yürekten kutluyorum."

- "İş dünyasının üniversitesi"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran ise İstanbul Ticaret Odası'nın gücünün ve iş dünyasının enerjisinin daima üniversitenin, öğrencilerin arkasında olduğunu söyledi.

Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iş dünyasının üniversitesi olduğunu belirterek, "430 bin üyenin sesi burada yankılanıyor. Her sektörden iş adamı, deneyimi akademik hayatla burada buluşturuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
akademik yıl açılış töreni İstanbul Ticaret Odası

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