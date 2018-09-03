FİNANS

İstanbul Ticaret Üniversitesi uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde Uygulamalı Sanayi Politikaları (ve ötesi) Teori, Pratik ve Etkin Politika Tasarımı İçin Araçlar Yaz Okulu ve Çalıştayı 4-5 Eylül arasında üniversitenin Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi büyük bir uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi büyük bir uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) iş birliğiyle düzenlenen Uygulamalı Sanayi Politikaları (ve ötesi) Teori, Pratik ve Etkin Politika Tasarımı İçin Araçlar Yaz Okulu ve Çalıştayı 4-5 Eylül arasında üniversitenin Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleşecek.

20 farklı ülkeden katılımcının kayıt yaptırdığı çalıştayda dünyada giderek önem kazanan sanayi politikaları, uygulamalı ve teorik yönleriyle ele alınacak.

Çalıştayda dünyada giderek önem kazanan sanayi politikaları uygulamalı ve teorik yönleriyle ele alınacak. Sanayi politikaları özellikle teknolojik gelişme ve yenilikçilik, kamu satın alma politikaları, uluslararası ticaret politikaları gibi güncel boyutlarıyla incelenecek ve vaka analizleriyle desteklenecek.

Çalıştay sunumları ve moderasyonunu İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek ve UNCTAD’dan Dr. Piergieuseppe Fortunato yapacaklar.

İktisadi kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen sanayi politikaları ve iktisadi planlama konularındaki akademik çalışmaların ve karar alıcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bir platform olarak tasarlanan çalıştayın düzenlenmesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) de destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Üniversitesi UNCTAD

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