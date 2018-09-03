İstanbul Ticaret Üniversitesi uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi büyük bir uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi büyük bir uluslararası bilimsel organizasyona ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) iş birliğiyle düzenlenen Uygulamalı Sanayi Politikaları (ve ötesi) Teori, Pratik ve Etkin Politika Tasarımı İçin Araçlar Yaz Okulu ve Çalıştayı 4-5 Eylül arasında üniversitenin Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleşecek.

20 farklı ülkeden katılımcının kayıt yaptırdığı çalıştayda dünyada giderek önem kazanan sanayi politikaları, uygulamalı ve teorik yönleriyle ele alınacak.

Çalıştayda dünyada giderek önem kazanan sanayi politikaları uygulamalı ve teorik yönleriyle ele alınacak. Sanayi politikaları özellikle teknolojik gelişme ve yenilikçilik, kamu satın alma politikaları, uluslararası ticaret politikaları gibi güncel boyutlarıyla incelenecek ve vaka analizleriyle desteklenecek.