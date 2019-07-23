İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni, tercihlerinde ilk 5'e yazanlara indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Said Yazıcıoğlu, "Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5'e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz." ifadesini kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 6 fakültede bin 265 öğrenci kabul etmeye hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı oranlardaki burs uygulamalarıyla aday öğrencileri cezbediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yazıcıoğlu, İTO’nun sağladığı imkanlar bakımından İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden ayrıştığını belirterek, burslarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5'e yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim sağlıyoruz. TOBB'a bağlı oda ve borsaların üye çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 10 oranında indirim sağlanıyor. İTO üyesi çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde yüzde 15 oranında indirim sağlanıyor. Üniversitemizi birinci, ikinci veya üçüncü sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 400 lira (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl ekim ayında başlayıp haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödeniyor.

Bölümlerine en az 2 yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk 3'e giren öğrencilerden akademik yıl ortalaması 3,80-4,00 arasındaki öğrencilere bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 100'ü burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması 3,60-3,79 arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 50'si burs olarak verilir. Akademik yıl ortalaması 3,50-3,59 arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin yüzde 25'i burs olarak verilir. Ayrıca, şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına yüzde 100 indirim sağlanıyor. Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe yüzde 25 oranında indirim imkanı sunuluyor. İTO meclis üyesi ile eş ve çocuklarına yüzde 25 oranında indirim sağlanırken, İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına yüzde 25 oranında indirim sağlanıyor. Türkiye'deki ticaret ve sanayi odalarına yönetim kurulu üyesi ya da meclis başkanı ile başkanlık divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde yüzde 15 oranında indirim fırsatı veriliyor."

- Öğrencilere üniversite tercihinde tavsiyeler Mustafa Said Yazıcıoğlu, öğrenci adaylarına üniversite tercihlerinde bulunurken, başvurmayı düşündükleri üniversitenin akademik kadrosu ve bölüm derslerini incelemelerinin, okunulması istenilen bölümün gerçekten kişiye uygun olup olmadığı hakkında önemli fikirler sunacağını kaydetti. Yazıcıoğlu, "Sadece nitelikli bir üniversite olduğu için tercihte bulunup, kendinize uygun olmayan bir bölümü seçerseniz eğitim süreciniz boyunca birtakım zorluklarla karşılaşabilme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Üniversitenin, akademik kadronun veya öğrenim görülecek bölümün çok nitelikli olması tek başına yeterli olmayacaktır. Öncelikle öğrencilerin bölümünü isteyerek ve keyifle okuması, bölümüyle ilgili yenilikleri, gelişmeleri her zaman takip etmeleri ve bölümlerinin haricinde destekleyici eğitimlere katılmalarını da kesinlikle tavsiye ederim." ifadelerini kullandı. - Öğrenci adaylarına sağlanan diğer burs imkanları İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci adaylarına sağlanan diğer burs imkanları da şöyle: