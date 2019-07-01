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İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Haziran’da yüzde 0.98 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mayıs ayındaki yüzde 1.02’lik artış sonrasında, Haziran ayında yüzde 0.98 azaldı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Haziran’da yüzde 0.98 düştü

İstanbul, 1 Temmuz (DHA) - Perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mayıs ayındaki yüzde 1.02’lik artış sonrasında, Haziran ayında yüzde 0.98 azaldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Haziran ayında; ev eşyası, kültür, eğitim ve eğlence, giyim ve sağlık ve kişisel bakım harcamaları gruplarında artış, gıda, konut ve ulaştırma ve haberleşme, harcamalarında azalış görülürken, diğer harcamalar grubunda bir değişim görülmedi.
İTO verilerine göre:
“Haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; gıda harcamaları grubunda yer alan yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan ürünlerdeki mevsimsel özelliklere bağlı fiyat azalışları, ulaştırma ve haberleşme ve konut harcamaları gruplarında yer alan bazı ürünlerdeki resmi fiyat indirimleri ile ev eşyası, kültür, eğitim eğlence ile giyim harcama gruplarında yer alan bazı ürünlerdeki fiyat artışları etkili oldu. Ev eşyası, kültür eğitim eğlence, giyim ve sağlık ve kişisel bakım gruplarında yukarı, gıda, ulaştırma ve haberleşme ve konut harcamaları gruplarında aşağı yönlü yüzdesel fiyat değişimleri izlendi.
“Haziran ayında yüzde 10.81 olan yıllık perakende fiyat artış oranı 2019 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre artarak yüzde 16.62, yıllık ortalama değişim oranı ise 2019 Haziran ayı itibariyle yüzde 17.67 olarak gerçekleşmiştir.
“Haziran’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 2,58, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.79, giyim harcamalarında yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.01 artış, gıda harcamalarında yüzde 2.28, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.51 ve konut harcamalarında ise yüzde 0.39 düştü.”

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