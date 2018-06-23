İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları nisan sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın nisan sonunda 2 bin 182 lira oldu. Nisan sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80,5, son bir yılda yüzde 10 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.

Nisan sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 928 liraya çıktı. Nisan 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 714 lira seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 105,1 ve aylık yüzde 0,7 arttı. Martta metrekare fiyatı 3 bin 899 lira düzeyinde bulunuyordu.

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- Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli

Başkent Ankara'da nisan sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 8 artarak bin 770 liraya çıktı. Nisan 2017'de bin 639 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 58,1 artış kaydetti.