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İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları yıllık bazda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya yükseldi - Aynı dönemde İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyatları sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 8 artışla tek hanede kaldı - İzmir'de konut metrekare fiyat artışı, nisan sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 18,3 artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları nisan sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın nisan sonunda 2 bin 182 lira oldu. Nisan sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80,5, son bir yılda yüzde 10 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.

Nisan sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 928 liraya çıktı. Nisan 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 714 lira seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 105,1 ve aylık yüzde 0,7 arttı. Martta metrekare fiyatı 3 bin 899 lira düzeyinde bulunuyordu.

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- Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli

Başkent Ankara'da nisan sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 8 artarak bin 770 liraya çıktı. Nisan 2017'de bin 639 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 58,1 artış kaydetti.

Ankara'da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 10'un üzerinde artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak sürüyor.

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- İzmir'de fiyat artışı yüzde 20'ye dayandı

İzmir'de, son yıllarda markalı konut projelerinin artması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in nisan sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 artış gösterdi.

İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 109,6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul ve başkent Ankara'yı geride bıraktı. 5 yıl önce bin 337 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın nisan sonunda 2 bin 802 liraya ulaştı.

Dönemler itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatları (TL) şöyle:

DönemTürkiyeİstanbulAnkaraİzmirOcak 20171.9233.6061.6032.268Şubat 20171.9443.6491.6142.317Mart 20171.9663.6871.6302.342Nisan 20171.9843.7141.6392.369Mayıs 20172.0083.7421.6532.403Haziran 20172.0273.7551.6532.458Temmuz 20172.0413.7651.6572.489Ağustos 20172.0563.7741.6602.530Eylül 20172.0703.7841.6752.556Ekim 20172.0893.8181.6902.591Kasım 20172.0973.8111.6932.614Aralık 20172.1123.8291.7022.624Ocak 20182.1193.8811.7192.676Şubat 20182.1383.9111.7382.710Mart 20182.1513.8991.7422.748
Nisan 2018 2.182 3.928 1.7702.802

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Anahtar Kelimeler:
konut fiyatı TCMB

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