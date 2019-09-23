FİNANS

İstanbul ve Ulanbatur birbirine doğrudan bağlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye ile Moğolistan arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı ile 500 koltuk olan kapasite, 800 koltuğa çıkartıldı - Bişkek üzerinden icra edilen İstanbul-Ulanbatur seferlerinin doğrudan yapılmasının önü açıldı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye ile Moğolistan arasında sivil havacılık alanında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile İstanbul ve Ulanbatur birbirine doğrudan bağlanacak.

Türkiye ile Moğolistan sivil havacılık makamlarını temsil eden heyetler arasında 19-20 Eylül'de Ulanbatur'da, iki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkilerini görüşmek ve geliştirmek amacıyla müzakereler gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ve Moğolistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı Hava Ulaşım Politikaları Direktörü Dorjgotov Myagmarsure başkanlıklarında gerçekleştirilen görüşmelerde, hava yolu taşıyıcılarının süregelen koltuk kısıtlaması taleplerine ilaveten teknik iş birliği konuları ele alındı.

Toplantı sonrasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile halihazırda 500 koltuk olan kapasite 300 artışla 800 koltuğa çıkartıldı. Ayrıca Bişkek üzerinden 5. trafik haklı olarak icra edilen İstanbul-Ulanbatur seferlerinin doğrudan gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemeyle büyük gövde uçaklarla İstanbul-Ulanbatur arası haftalık 3 frekans direkt uçuş imkanıyla yolcu konforu önemli düzeyde artarken uçuş süresi de yaklaşık 2 saat kısalacak.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde sivil havacılık otoritelerinin her yıl bir araya gelerek mevcut pazar şartlarını değerlendirerek kapasitenin artırılması da dahil havacılık ilişkilerini görüşmeleri konusunda mutabık kalındı.

Eğitim başta olmak üzere iki ülke arasında havacılık alanında her türlü iş birliği olanaklarının artırılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahri Kesici İstanbul ve Ulanbatur uçuşu mutabakat zaptı

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