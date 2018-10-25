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İstanbul Yeni Havalimanı açılışı için "anma pulu"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

PTT AŞ tarafından, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak ve 29 Ekim'de ilk etabı açılacak İstanbul Yeni Havalimanının açılış töreni dolayısıyla anma pulu bastırıldı - Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanan Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binasının fotoğrafının yer aldığı anma pulu, 29 Ekim'de 2 lira bedelle tedavüle sunulacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ tarafından, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanının açılış töreni dolayısıyla anma pulu bastırıldı.

İstanbul'un Avrupa Yakası Karadeniz sahil şeridinde, Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı, yaklaşık 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam 1 milyon 922 bin 737 metrekare kapalı alan üzerine kuruluyor.

İlk fazı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünde hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanının açılışı dolasıyla PTT AŞ tarafından anma pulu bastırıldı.

Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezinin "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü"nü kazanan Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binasının fotoğrafının yer aldığı anma pulu, 29 Ekim'de tedavüle sunulacak.

"İstanbul Yeni Havalimanı" konulu anma pulu 2 lira, ilk gün zarfı ise 3 lira bedelle satılacak.

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Anahtar Kelimeler:
anma pulu İstanbul Yeni Havalimanı PTT AŞ

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