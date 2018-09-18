İstanbul Yeni Havalimanı Dünya Havacılık Forumu'nda tanıtılacak

İGA şirketince, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Brezilya'da düzenlediği Dünya Havacılık Forumu'nda, İstanbul Yeni Havalimanı hakkında bilgi verilerek, yatırım süreci ve bu süreçte tarafların yaklaşımlarıyla ilgili yöneltilecek sorular yanıtlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Havacılığın Gelişimi için Yatırım Teşviki" temasıyla Brezilya'nın Fortaleza şehrinde düzenlenen ICAO Dünya Havacılık Forumu başladı.

ICAO'ya üye ülkelerin havacılık, ulaşım ve altyapı, finans, ekonomi ve turizm alanlarından sorumlu üst düzey devlet bürokratlarıyla bu alanda söz sahibi endüstri ve finans paydaşlarına yönelik düzenlenen foruma Türkiye'yi temsilen Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, SHGM Sertifikasyon Koordinatörü Emrah Can Çetinkaya ve İGA İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melih Mengü katıldı.

Üye devletlerin, sosyal, ekonomik gelişimlerinin havacılık sektörlerine katkısını en üst düzeye çıkarmak için uygun ortam yaratılması ve uluslararası sivil havacılığın standart ve politikalarına uygun gerçekleştirecekleri uygulanmaların hızının artırılması için uzun vadeli finansal kaynakları harekete geçirmenin yollarının araştırılması amacıyla düzenlenen forumda İstanbul Yeni Havalimanı da tanıtılacak.