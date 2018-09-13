FİNANS

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.
İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur

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