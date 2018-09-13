İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi. İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur

