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İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 merkezden ulaşılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken, dev merkeze ulaşım ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken, dev merkeze ulaşım ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.
İstanbul Yeni Havalimanı için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması" adlı bir ihaleye çıktı.
İhaleyi kazanacak firma 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.
İstanbul Yeni Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye’nin 82. ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor.
Açılışı 29 Ekim gününe planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın da yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 95’i tamamlanan havalimanı açıldığında ulaşımda sıkıntı yaşanmaması adına ulaşım alternatifleri de artıyor.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Yeni Havalimanı’na bagajlı lüks taşımacılık yapılmasıyla ilgili bir ihaleye çıktı. İETT, “İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması Amacıyla Toplu Taşıma Yapmak Üzere Hat Kiralama İşi” adlı bir ihale ilanı yayınladı.
İhaleyi alan şirket 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapacak
4 Eylül tarihinde kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacak ihaleyi kazanacak olan şirket 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.
Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedelin KDV dahil 468 milyon TL olduğu ve tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3’ü oranında 14 milyon 40 bin TL’lik geçici teminatı olduğu ilanda belirtildi.
Bu araçlarla günde 75 bin yolcunun taşınması beklenirken otobüs durakları terminalin altında yer alacak. Yürüyen merdivenler veya asansörle terminale geçilebilecek. Bagajsız seyahat edenlere yönelik ise 36 İETT otobüsü hizmet verecek. Bu taşıma ile de 15 bin kişiye hizmet verilmesi bekleniyor.
660 ticari taksi hizmet verecek
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ulaşımla ilgili ayrıca ilk etapta 660 adet ticari taksi de hizmet verecek.Taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek.
Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.
THY mobilya alım ihalesine çıktı
Bu arada havayolu şirketlerinin İstanbul Yeni Havalimanı için hazırlıkları devam ediyor. Yolcu payının yüzde 70’inin olacağı Türk Hava Yolları da kendisi ve iştirakleri için muhtelif çeşit ve adetlerde mobilya alımı ilanına çıktı.

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