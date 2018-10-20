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İstanbul Yeni Havalimanı’na Siemens Türkiye imzası

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nın enerji yönetimi ve yangın güvenliği sistemlerini Siemens Türkiye yapıyor - Havalimanının tüm enerjisinin kesintisiz ve yüksek verimli dağıtımı, Siemens Türkiye’nin Gebze’deki fabrikasında yerli olarak ürettiği orta gerilim panolarıyla gerçekleşecek

İSTANBUL(AA) - Siemens Türkiye, İstanbul Yeni Havalimanı’nın, Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu yürütüyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı’nın Cumhuriyet'in 95’inci yılının kutlanacağı 29 Ekim 2018 tarihinde açılması için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Havalimanının Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano tedariki, pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin kurulumunu Siemens Türkiye yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis, Siemens'in gerek enerji yönetimi ve verimliliği gerekse bina teknolojileri konusunda dünyada ve Türkiye’de uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla fark yaratan çözümler geliştirdiğini kaydetti.

Bu çözümlerinin İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük ve önemli projelerde yer almasından gurur duyduklarının ifade eden Gelis, "Projede, Gebze fabrikamızda üretilen elektrik panolarının kullanılması ve böylece ülkemize daha büyük bir katma değer sağlayabilmemiz bizim için bir başka mutluluk vesilesi. Siemens Türkiye olarak ürün ve çözümlerimizle ülkemizin en büyük projelerine destek vermeye ve teknolojimizi Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tamamlandığında yaklaşık 50 bin kişilik bir yerleşim yeri kadar enerji tüketecek olan havalimanının tüm elektriğinin kesintisiz ve verimli bir şekilde dağıtımını sağlayan Siemens Türkiye, projeye 750 adet orta gerilim panosu temin etti. Yeni Havalimanı, Türkiye’de yüksek güvenlikli pano sınıfında tek seferde en fazla sayıda orta gerilim panosunun tedarik edildiği proje oldu. Havalimanının en kritik bölgesi olan pist aydınlatması kontrol binasının (CCR) alçak gerilim sistemlerinin de kurulumunu sağlayan Siemens Türkiye, panoların tamamını Gebze Fabrikası’nın 65 ülkeye ihraç yapan tesisinde üretti.

Siemens Türkiye, enerji izleme ve kontrolünü ise SCADA altyapısıyla sağlıyor. SCADA yazılımı olarak Spectrum Power 5, saha ekipmanlarıyla iletişimi sağlayan RTU olarak SICAM serisi ve yük atma işlemi için de S7-400 PLC ailesi kullanılıyor.

Orta ve alçak gerilim panolarının devrede olup olmadığını sürekli kontrol eden SCADA sayesinde, tesisler merkezi kontrol noktasından izlenerek enerji kesintileri minimuma indiriliyor. 60 bini aşkın veri anlık olarak sistem tarafından değerlendiriliyor ve operatörlere en iyi işletme koşulları için öneriler sunuluyor. İşletmenin enerji verimliliği sağlayabileceği noktalar kısa sürede belirleniyor. Tüm dağıtım şebekesinin dijitalizasyonu sayesinde kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtımında diğer tesislere örnek teşkil edecek bir çözüm sunuluyor. Bunun yanı sıra dinamik olarak çalışan yük atma sistemi ile acil durumlarda havalimanının kesintisiz enerji dağıtımı garanti altına alınıyor. Enerji ölçme sistemi sayesinde de elektrik tüketimine ait faturalandırma doğrudan yapılabiliyor.

Siemens Türkiye Bina Teknolojileri bölümü de İstanbul Yeni Havalimanı projesine Terminal Binası, Hizmet Merkezi ve Trafo Merkezi’nde 72, Ödüllü Hava Trafik Kontrol Kulesi ve İtfaiye binalarında ise 16 adet Sinteso yangın algılama sistemi ile destek oluyor. Siemens’in gelişmiş bina yönetim çözümü Desigo CC Entegre Bina Yönetim yazılımı ile izlenen sistemin izleme ve kontrol noktaları, güvenlik odası ve havaalanı operasyon merkezinde yer alıyor. Entegre Güvenlik Yönetim (ISM) merkezi ile entegre çalışan Sinteso akıllı yangın algılama çözümü, yangına karşı korumada, sıcaklık ve duman güvenliği sağlamada anahtar rol oynuyor.

Havalimanının tüm elektrik dağıtım sisteminde, ayrıca kritik noktalardaki alçak gerilim ve yangın algılama sistemlerinde Siemens’in tercih edilmesinde, şirketin bugüne kadar üstlendiği projelerde elde ettiği başarılar ve Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Frankfurt Havalimanı gibi büyük projelerdeki önemli referansları rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yeni Havalimanı Siemens Türkiye

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