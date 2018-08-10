İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk yakıt sevkiyatı gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Dünyada gemi ile ikmal yapılabilen birkaç havalimanından biri olma özeliğini taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı'nda bir ilk daha gerçekleştirildi. İGA Yakıt İkmal Limanı'nda 63 bin tonluk gemi ile test amaçlı ilk yakıt sevkiyatı yapıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, karadan yapılması halinde yaklaşık 2 bin 250 adet nakliye aracı kullanımını gerektirecek sevkiyat yöntemi ile yüksek operasyonel maliyetlerin önüne geçildi. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yakıt ikmali sadece deniz yoluyla yapılacak.

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, açılışa 80 günden az kala bir ilk daha gerçekleşti.

Kara yolu yerine deniz yolu vasıtasıyla temin edilecek yakıt için kurulan İGA Yakıt İkmal Limanı'ndan, test amacıyla 63 bin tonluk ilk sevkiyat yapıldı. İGA Yakıt İkmal Limanı, Türkiye'deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katına sahip olma özelliği taşıyor.

Petrol Ofisi'nden temin edilen ilk test yakıt, limana yakın olarak kurulan yakıt tanklarına aktarıldı. 116 bin ton yakıt taşıma kapasitesine sahip LR2 PIONEER isimli gemi, İGA Yakıt İkmal Limanı'na yanaşarak 63 bin tonluk yakıtı 12 kilometrelik boru hattı ile İstanbul Yeni Havalimanı içinde bulunan ve Türkiye'deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katı büyüklüğünde olan yakıt tanklarına aktardı.