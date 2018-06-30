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İstanbul Yeni Havalimanı’nda kule Türk Bayrağı renklerine büründü

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nda Hava Kontrol Kulesi Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nda Hava Kontrol Kulesi Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı açılışına 120 gün kala gece ışıl ışıl görüntülendi.

21 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iniş yaptığı 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 1 Nolu Pist’te gece aydınlatması yapılırken sağ tarafında yükselen ikonik kule, Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.

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- Lale Kule’nin yüzde 97’si tamamlandı

İGA, Hava Trafik Kontrol Kulesi için Zaha Hadid, Moshe Safdie, Grimsaw-Nordic, Massimiliano Fuksas, Pininfarina-Aecom, RMJM Architects gibi dünyanın önde gelen tasarımcılarını Aralık 2015’te davet etmiş ve "lale" figüründen esinlenerek tasarladığı çalışmasıyla Pininfarina-Aecom sürecin galibi olmuştu. Yeni havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştı.

Kule kontrol katları, 2 kontrol katından oluşacak olup en üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacak. 90 metre yüksekliğinde 17 katlı Lale Kule’nin yüzde 97’si tamamlanmış durumda.

17 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapıldı.

Kule teknik blokta ise, yemekhane, spor salonu/squash, masa tenisi, 25 adet ofis, ses kayıt odası, kreş, 12 adet dinlenme odası, seminer salonu, laboratuvar, toplantı odaları yer alıyor.

Kule teknik altyapısı da hava trafik kontrolörleri, şu an dünyadaki en gelişmiş sistemleri kullanacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda A-SMGCS LEVEL 4 denetleme sistemi kullanılacak olup uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek. Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava kontrol kulesi Işıklandırma İstanbul Yeni Havalimanı türk bayrağı

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