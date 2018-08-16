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İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bayram videosu

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'nın bayram filmi yayınlandı - İGA, bayram tatiline saatler kala İstanbul Yeni Havalimanı için yayınlanan yeni reklam filmini paylaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'nın yeni bayram filmi yayınlandı.

İGA, bayram tatiline saatler kala İstanbul Yeni Havalimanı için yayınlanan yeni reklam filmini paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yeni reklam filmi, sevdikleriyle kavuşmak üzere yola çıkan tatilcilerin, havalimanlarında çektiği sıkıntılara atıfta bulunarak "Hadi bu bayram da böyle olsun; ama seneye her şey bambaşka olacak." diyor.

Dikkatlerin İstanbul Yeni Havalimanı’nın sahip olacağı teknolojik altyapı ve benzersiz yolcu deneyimine çekildiği video, İstanbul Yeni Havalimanı ile "Seneye bayram, bayram gibi olacak" mottosunu benimsiyor.

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