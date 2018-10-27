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İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katılacak liderler açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

‪Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı Enformasyon Şube Müdürlüğü, 29 Ekim Pazartesi‬ günü yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılacak konuk devlet başkanlarını açıkladı.

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - ‪Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı Enformasyon Şube Müdürlüğü, 29 Ekim Pazartesi‬ günü yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılacak konuk devlet başkanlarını açıkladı.
Açıklamaya göre açılış törenine katılacak konuk devlet başkanları şöyle:
Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta
Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov
Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon
Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi
Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić
Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdić
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratušek
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı)
İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı)
Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah
Açıklamada ayrıca, birçok ülkenin ulaştırma bakanlarının, tören için gelen devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edeceği, dışişleri bakanlarının da törene katılacağı belirtildi.

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