İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katılacak liderler açıklandı

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - ‪Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı Enformasyon Şube Müdürlüğü, 29 Ekim Pazartesi‬ günü yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılacak konuk devlet başkanlarını açıkladı.

Açıklamaya göre açılış törenine katılacak konuk devlet başkanları şöyle:

Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta

Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi

Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić

Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdić

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratušek

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı)

İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı)

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah

Açıklamada ayrıca, birçok ülkenin ulaştırma bakanlarının, tören için gelen devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edeceği, dışişleri bakanlarının da törene katılacağı belirtildi.

