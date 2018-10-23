İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ne olacak?

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına günler kala, dev merkezin adının ne olacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışta havalimanın ismini açıklaması bekleniyor. DHA’nın edindiği bilgilere göre yeni havalimanın adı da henüz netleşmedi.

Sosyal medya forumlarında ise yeni havalimanına verilecek isim tahminleri de yapılmaya devam ediliyor. O isimlerden bazıları ise şöyle:

"İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı."

Büyük taşınma 31 Aralık

Türk Havayolları (THY) İstanbul Yeni Havalimanı'ndan seferlere 31 Ekim'de başlayacak. THY, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşu Ankara seferinin ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan;

- dış hatlarda, Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan,

- iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlıyor.

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Boeing 737/800 tipi uçaklarla gerçekleştirmeyi planladığı seferler haftalık 7 frekans olarak yapılacak.

THY, 31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında, tüm operasyonu Atatürk Havalimanı'ndan, yeni havalimanına aktaracak bir planlama yapacak.

İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar ISL kodunu kullanacak; bu tarihten sonra da IST kodunu alacak.

