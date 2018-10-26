FİNANS

İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısına Turkcell imzası

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

Turkcell ve Huawei, güçlerini birleştirerek İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısını kurdu - Bina içi dijital şebeke sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nı kullanan yolcular, 4.5G hızında kesintisiz internet ve geniş kapsamadan faydalanabilecek - Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "Tamamlanmak üzere olan İstanbul Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul'un ve Turkcell'in imajını yansıtması açısından çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Huawei, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, en yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular, 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyecek. Altyapıda kullanılan en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisini de İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcularına sunabilecek.

Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede, Huawei’nin LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri, dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacak.

\

- "Milyonlarca yolcuyu Turkcell’in benzersiz dijital deneyimiyle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dijitalleşmenin Turkcell için öncelikli bir strateji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla yürütüyoruz ve kendimizden emin bir şekilde dünyanın dijital ilk operatörüyüz diyoruz. Müşterilerimize geniş yelpazede servis ve en iyi deneyimi sunma çabasındayız. Tamamlanmak üzere olan İstanbul Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul’un ve Turkcell’in imajını yansıtması açısından çok önemli. Ulaştığımız yüksek teknolojiyi tüm misafirlere hissettirme amacıyla yola çıktık. Bir yandan burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken, bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax free işlemi yapılabilen mağazalar gibi yoğun insan trafiği olan yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız. Havalimanının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz."

Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua da İstanbul Yeni Havalimanı'nın, yüksek trafik hacminin yanı sıra sunacağı yüksek kullanıcı deneyimiyle de İstanbul’un itibarına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Burada kullanılan LampSite Sharing teknolojisi, bina içi kullanımlar için tüm gereksinimleri karşılayacak bir çözüm sunuyor. Turkcell ile Yeni Havalimanı'nda, bu alanda dünyanın en gelişmiş çözümlerinden birini planlandığı tarihte ortaklaşa olarak hayata başarıyla geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldıTaiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı
Garanti’den ekonomiye 355 milyar lira destekGaranti’den ekonomiye 355 milyar lira destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei İstanbul Yeni Havalimanı Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.