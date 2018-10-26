İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısına Turkcell imzası

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Huawei, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, en yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular, 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyecek. Altyapıda kullanılan en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisini de İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcularına sunabilecek.

Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede, Huawei’nin LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri, dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacak.

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- "Milyonlarca yolcuyu Turkcell’in benzersiz dijital deneyimiyle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dijitalleşmenin Turkcell için öncelikli bir strateji olduğunu belirterek, şunları kaydetti: