İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Haziran (DHA)-İstanbul’a 2019 yılı ocak-nisan döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 4 milyon 399 bine yükselirken, kente en çok ve en az gelen yabancı sıralaması da belli oldu. İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.

HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTI

İstanbul’a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23’ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20’si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57’si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye’ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.