İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist geldi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyon 415 bin 906'ya ulaştı. Şehri ziyaret eden turist sayısı söz konusu dönemde ilk kez 5 milyonu aştı. Yılın ilk 5 ayının her birinde de geçen yılın aynı ayına göre artış görüldü.

Bu dönemde hava yoluyla İstanbul'a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623'te kaldı. Hava yolunda yüzde 11, deniz yolunda ise yüzde 5,7'lik artış yaşandı.

İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı'ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı'ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı'ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı.