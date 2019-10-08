İstanbul'a da "5G Vadisi Açık Test Sahası" kurulacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde Ankara'da oluşturulan 5G Vadisi Test Sahası'nın İstanbul'da da kurulması için düğmeye basıldı. Bu amaçla "5G Vadisi İstanbul Geleceğin Teknolojileri Zirvesi" gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünya genelinde 2020'ye kadar standardizasyon çalışmalarının bitirilerek ürünleştirme aşamasına gelineceği tahmin edilen 5G mobil haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm ülkelerin bilim, sanayi ve teknoloji politikaları 5G'ye göre şekilleniyor ve 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin de dünyada 5G ile ilk tanışan ülkeler arasında yerini alması ve bunu yaparken tüketici olmanın ötesinde üretici konumuna geçebilmesi hususunda iş birliğine verilen önem giderek artarken, 5'inci nesil haberleşme teknolojileri ve arkasından gelecek nesillerin yerli ve milli imkanlarla oluşturulması için kamu kurumları, şirketler, üniversiteler tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.