İstanbul'a en çok gelen turist sıralaması değişti

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Mart (DHA) - İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi. Alman vatandaşları ise bu yıl 126 bin gelişle ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azalış ile sayıları 41 bine geriledi. Suudi Arabistan listede 11'inci sırada yer aldı.İlk iki ayda kente gelen yabancı sayısı ise son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu.Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.