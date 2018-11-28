"İstanbul'a gelecek 200 milyon kişiye ayakkabı satmalıyız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni açılan İstanbul Havalimanı sayesinde 200 milyon insanın İstanbul'dan ulaşım sağlayacağını belirterek, "Bu bizler için büyük bir avantaj. Ulaşım sağlayacak bu 200 milyon insana ayakkabı satma hedefimizin olması lazım." ifadelerini kullandı.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan ve alanında dünyadaki en büyük iki fuarından biri olma özelliği taşıyan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR Expo Yeşilköy'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Her yıl iki kez düzenlenen ve 60'ıncısı gerçekleştirilen fuarda, taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri gibi sektöre dair tüm teknoloji ve ürünleri görücüye çıktı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile düzenlenen fuar, Türk ayakkabı yan sanayisinin tüm profesyonellerini tek çatı altında buluşturuyor.