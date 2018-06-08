İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) araştırmasına göre, bu yılın ilk 4 ayında İstanbul'a gelen her 4 turistten biri Arap oldu.

TÜROB'un konuya ilişkin hazırladığı araştırmaya göre, Orta Doğu bölgesinden Türkiye'ye bu yıl gelecek turist sayısında çift haneli artış trendinin sürmesi bekleniyor. Arap turistlerin ilgisi Ramazan ayında da artarak sürüyor.

Orta Doğu bölgesinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 44 artarak 3,6 milyona çıkarken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 45 artışla 703 bine ulaştı. İstanbul’a gelen ziyaretçiler içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı istikrarlı artışını sürdürürken, kenti ziyaret eden her 4 turistten biri Arap oldu.

İstanbul'da 2010'da toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2017'de tüm zamanların rekoru ile yüzde 24,3'e yükseldi. Geçen yıl kente gelen 10 milyon 840 bin turistten Arap olanların sayısı 2 milyon 630 bine ulaştı. Arap turistlerin toplam turistler içindeki payı yüzde 24,3 oldu. Yılın ilk 4 ayında İstanbul'a gelen turist sayısı 4 milyon 200 bine ulaşırken, bu turistlerin 967 bini Arap oldu.