FİNANS

İstanbul'a turkuaz ve siyah renkli taksiler geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz: - "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak" - "UKOME'de alınan karara göre, ÖTV'den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul'da UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini belirterek, "Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığını belirten Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini vurguladı.

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadelerini kullandı.

Ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan sağlayan usul ve esasların 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ÖTV'siz yenilemenin 30 Haziran 2019'a kadar geçerli olacağını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV'siz yenileme uygulamasından yararlandı. UKOME'de alınan karara göre, ÖTV'den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek adına araçlarla birlikte şoförler için "TUDES" adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu bildiren Yılmaz, "Yeni düzenleme ile şoför esnafı iğneden ipliğe denetlenerek, kötü niyetli şoförler sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite gelecektir. Artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını söyleyebilirim. Avrupa'da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini sevinçle söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefiLisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi
Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyorMarmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Erdoğan'dan UBER açıklaması: O iş bitti

Erdoğan'dan UBER açıklaması: O iş bitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.