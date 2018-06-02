İstanbul'a turkuaz ve siyah renkli taksiler geliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul'da UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini belirterek, "Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığını belirten Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini vurguladı.

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadelerini kullandı.