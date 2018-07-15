İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, İTO kurulları ve personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma programına katıldı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüş ve anma törenine katılarak Türk bayraklarıyla Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki resmi tören alanına yürüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "15 Temmuz, hain darbecilere geçit vermeyen bir milletin hürriyet ve demokrasi zaferidir. İş dünyası olarak sürekli teyakkuz halindeyiz ve iki kat daha dikkatliyiz. Artık tanklara karşı çelikten gövdesini siper etmiş bir halk, daima nöbette bir iş dünyası var." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Meclisi ve Meslek Komitelerinin katılımıyla ikinci kez gerçekleştirilen bu demokrasi yürüyüşünün ve tutulan demokrasi nöbetinin son derece anlamlı olduğunu belirten Avdagiç, bu yürüyüşle "Her günü 15 Temmuz, her yeri Şehitler Köprüsü bildiklerini", bu anlayışı yaygınlaştırdıklarını bildirdi.