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"İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna anlatmak amacıyla 7 Kasım'da "Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı Şehirler ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi" ana temasıyla "6. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi" düzenlenecek - Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur: - "İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor" - "Kentsel dönüşüm, tüm yönleriyle entegre ve planlı bir şekilde ele alınmalı. Mastır planından arz-talep dengelerine ve yeşil alana kadar her şey düşünülmeli"

İSTANBUL (AA) - Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur, İstanbul'da halihazırda 4-4,5 milyon adet aralığında konut bulunduğunu belirterek, "Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla 2013 yılında ilki gerçekleştirilen "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nin altıncısı 7 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Management Plus Danışmanlık ve Eğitim tarafından düzenlenen kongrenin tanıtımına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sur, kentsel dönüşümün öneminden bahsetti.

Sur, yıllar önce, kentsel dönüşümün kamu-özel ortaklığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların dahil olmasıyla, halkla birlikte ve güven tesis ederek başarılı olacağını söylediklerini, hala aynı noktada olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümün milli seferberlik kadar önemli olduğunu dile getiren Sur, "Ülkenin nüfusunun belki de yarısından fazlasını doğrudan ilgilendiren bir süreci milli seferberlik ilan etmişçesine davranmadan yürütmek mümkün değil. 7 milyon konutun yenilenmesi gerekirken hala 100-200 bin adetleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sur, Türkiye'de yenilenmesi gereken konut sayısının 7 milyon olduğunun belirtildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken Bağdat Caddesi'ndeki yanlışlara düşmemeli. Burada arz-talep dengesi gözetilmediği için sıkıntılar yaşandı. Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler yapılıyor ama hep parça parça. Kentsel dönüşüm tüm yönleriyle entegre ve planlı bir şekilde ele alınmalı. Mastır planından arz-talep dengelerine ve yeşil alana kadar her şey düşünülmeli."

- "Kentsel dönüşüm tüm yönleriyle masaya yatırılacak"

Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen, bu yıl "Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı Şehirler ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi" ana temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, Türkiye'nin tek ulusal kentsel dönüşüm kongresi olma özelliğini taşıdığını belirterek, bu iş için 6-7 yıldır çabaladıklarını söyledi.

Kongreyi, tüm paydaşlara ve vatandaşlara kentsel dönüşümü her yönüyle anlatmak için hayata geçirdiklerini dile getiren Ersen, deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıktıklarını bildirdi.

Ersen, bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek programın 7 Kasım'da Fairmont Quasar Hotel İstanbul'da düzenleneceğini kaydederek, etkinlikte inşaat sektörünün ve belediyelerin önde gelen temsilcileri ve başkanlarının kentsel dönüşüm konusunu 5 ayrı oturumda tüm detaylarıyla masaya yatıracağını aktardı.

Geçen yıl 12 büyükşehir belediye başkanının yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediye başkanlarının da programa katıldığını ifade eden Ersen, bu sene de önemli isimlerin kongrede hazır bulunacağını söyledi.

- "Başarılı kentsel dönüşüm projeleri ödüllendirilecek"

Ersen, program kapsamında kentsel dönüşümde güzel ve başarılı projeler hayata geçiren belediyelerin 6 dalda ödüllendirileceğini, bu yıl ikinci kez verilecek "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik Ödülleri"nin alanında uzman jüri üyelerince belirleneceğini bildirdi.

Haldun Ersen, ödüllerin "En İyi Kentsel Tasarım Planı Olan ve Uygulayan Belediye Ödülü", "En İyi Riskli Alan Projesi Geliştiren Belediye Ödülü", "En İyi Sosyal ve Kültürel Dokuyu Ortaya Çıkaran Belediye Ödülü", "En İyi Sosyal Etki Değerlendirmesini Yapan ve Projelere Yansıtan Belediye Ödülü", "En İyi Akıllı Şehir Uygulamaları Başlatan Belediye Ödülü" ve "En İyi Düşük Yoğunlukla Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Projesi Geliştiren Belediye Ödülü" başlıklarıyla sahiplerini bulacağını bildirdi.

Toplantıda, kongrenin ödül jürisinde bulunan Ege Yapı Proje Geliştirme ve Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Pervin Kınık, Türkiye Emlak Katılım Bankası Gayrimenkul Portföy Yönetimi Direktörü İsmet Erdem, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, İş Bankası Bireysel Krediler Müdür Yardımcısı Çağlar Gürkanlı ve ARUP Akıllı Şehir Yöneticisi Ersoy Pehlivan hazır bulundu.

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