FİNANS

İstanbul’da 20 yılda dört helikopter kazası oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de denize düşen Bell 430 tipi helikopter son 20 yılda kentte düşen 4’üncü helikopter oldu.

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Eylül (DHA) - İstanbul Maltepe'de denize düşen Bell 430 tipi helikopter son 20 yılda kentte düşen 4’üncü helikopter oldu.
İstanbul'da yaşanan dört helikopter kazasında toplam 15 kişi yaşamını yitirdi:
6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür'ün tedavisi sürüyor.
10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.
20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.
3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

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