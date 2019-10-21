İstanbul'da 2018'de yaklaşık 121 milyar liralık konut satıldı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul Borsası AŞ'nin (GABORAS) hazırladığı rapora göre, geçen yıl İstanbul'da satılan 234 bin 55 konut için 120 milyar 667 milyon lira ödendi. GABORAS'ın "2018 Yılı Konut Sektörü Satın Alma İşlemleri" başlıklı raporuna göre, İstanbul'da 2017'de 238 bin 383 adet konut satılırken, bu rakam geçen yıl 234 bin 55 adede geriledi. İstanbul'da geçen yıl 122 bin 825 adedi ikinci el, 111 bin 230 tanesi de birinci el olmak üzere gerçekleşen 234 bin 55 adetlik konut satışının oluşturduğu ticari hacim ise 120 milyar 667 milyon lira olarak hesaplandı. Kentte önceki yıla göre satış adedi gerilese de konutların değeri arttı. 2017'de 101 milyar 745 milyon lira olan konut satış değeri, 2018'de 18 milyar 922 milyon lira artış gösterdi. 2017 sonu itibarıyla hesaplanan konut satış değerinin o tarihteki döviz karşılığı 26 milyar 988 milyon dolar olurken, 2018 boyunca satışı gerçekleştirilen konutların değerinin yıl sonundaki dolar karşılığı 22 milyar 854 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim, 2018'de önceki yıla göre TL bazında yüzde 19 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 15 düşüş kaydetti. - En yüksek rakam Kadıköy ile Esenyurt'ta Konut satış işlemlerinde en yüksek ticari hacmin oluştuğu ilçe, 10 milyar 706 milyon lirayla 10 bin 729 adet konutun satıldığı Kadıköy oldu. Kadıköy'ü, 8 milyar 379 milyon lirayla Esenyurt, 8 milyar 354 milyon lirayla Sarıyer, 7 milyar 437 milyon lirayla Bakırköy, 6 milyar 362 milyon lirayla Adalar ve 5 milyar 733 milyon lirayla Beşiktaş izledi. İlk 10'da yer alan Başakşehir'de 5 milyar 589 milyon liralık, Büyükçekmece'de 4 milyar 949 milyon liralık, Beylikdüzü'nde 4 milyar 281 milyon liralık ve Kartal'da 3 milyar 966 milyon liralık konut satışı gerçekleşti. - Alan bazında en yüksek satış Esenyurt ve Başakşehir'de Alan bazında en yüksek konut satışı, 3 milyon 729 bin metrekareyle Esenyurt'ta oldu. Esenyurt'u, 1 milyon 556 bin metrekare satışla Başakşehir, 1 milyon 427 bin metrekareyle Kadıköy, 1 milyon 380 bin metrekareyle Beylikdüzü ve 1 milyon 342 bin metrekareyle Büyükçekmece takip etti.