FİNANS

İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında siber güvenlik, özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları ile nadir ve tanısız hastalıklar alanında sağlık sistemi organizasyonuna yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını destekleyecek - İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin: - "Projelerle İstanbul’un global yarışta sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projeleri ilan etmeye başladı. Ajans, İstanbul’da ilk aşamada siber güvenlik, özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları ile nadir ve tanısız hastalıklar alanında sağlık sistemi organizasyonunun sağlanmasına yönelik 3 öncelikli alanda projelerin fizibilite çalışmalarını destekleyecek.

İSTKA açıklamasına göre, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında ilk aşamada siber güvenlik, riskli bebekler ve farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları ile nadir ve tanısız hastalıklara yönelik biyobanka faaliyetleri konusunda çalışma yürütülmesi için 3 adet fizibilite projesinin desteklenmesine karar verildi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülecek Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Fizibilitesi ile kamu, üniversite ve STK iş birliğiyle engelliliğin azaltılması veya artmasının önlenmesine yönelik araştırma, tedavi ve eğitim hizmetlerini entegre bir modelle sunarak aileler ve bakım hizmeti verenler için rehberlik, alan uzmanları için mesleki yetiştirme modülleri sunan bir merkez kurulması amacıyla fizibilite çalışması yürütülecek.

İstanbul Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı proje ortağı olarak çalışmalara katkıda bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Fizibilite Projesi ile de İstanbul’da siber olaylara müdahale ekiplerini yetiştirecek, siber saldırılara karşı kurum/kuruluşları koruyan siber operasyon merkezi firmalarına destek olacak, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir merkez kurulması hedefine yönelik fizibilite çalışması yürütülecek.

İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklar Platformu (İSTisNA) Fizibilite Projesi kapsamında da, nadir ve tanısız hastalıklar alanında sağlık sistemi organizasyonunun sağlanması için, Ar-Ge faaliyetleri yapacak araştırmacıları, yetim ilaçlar üzerinde çalışan ilaç
sektörü paydaşlarını, uluslararası platformlara entegre biyobankalama faaliyetlerini ve hasta derneklerini bir araya getiren bir yapı kurulması için fizibilite çalışması yürütülecek.

Acıbadem Üniversitesi tarafından sunulan fizibilite faaliyetleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülecek.

- Fizibilite Desteği Programı'na 5 milyon lira kaynak

Fizibilite Desteği Programına kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 24 Aralık 2019'a kadar başvurabilecek. 5 milyon lira kaynak tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı ile, Girişimcilik, Yenilik, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler ile Dezavantajlı Gruplara yönelik 5 temada geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek.

- 2010 yılından bu yana İSTKA desteğiyle 809 proje hayata geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılından bu yana toplam 38 farklı program yürüttü. Ajans desteği toplam 398 milyon 692 bin lira olan 809 proje hayata geçirildi.

- "Üç alanda ilk kez bu kadar çok paydaşlı çalışmalar yürütülecek"

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, "Küresel bir kent olan İstanbul’da eksikliğini belirlediğimiz alanlarda özgün ve model projelerin geliştirilmesi için Fizibilite Desteği veriyoruz. Bu projelerle İstanbul’un global yarışta sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de bu üç alanda ilk kez bu kadar kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmalar yürütülecek. Bu yönüyle de desteklenecek projelerin ülkemizde iyi uygulama örnekleri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor
TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildiTÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı İSTKA

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.