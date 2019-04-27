İstanbul'da 31 bin 400 gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da 31 bin 400 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollardan ticari eşya sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi koordinasyonunda takibe alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Sarp Gümrük Kapısı'na transit olarak geçeceği öğrenildi.

Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden izlenen aracın güzergah dışı olarak İstanbul'da bir depoya girdiği tespit edildi. Takip altındaki tır tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'de durduruldu. Yapılan aramada, araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş kırpıntılarının olduğu görüldü.

Bu esnada aracın girdiği depoyu gözlem altında tutan ekipler, buradan çıkan bir kamyonu takibe başladı. Alınan mahkeme kararına istinaden kamyonun İstanbul'daki varış noktasında yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi.

Tır şoförü ve organizatör dahil 4 kişi gözaltına alındı.

