FİNANS

İstanbul'da 31 bin 400 gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da 31 bin 400 gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da 31 bin 400 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollardan ticari eşya sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi koordinasyonunda takibe alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Sarp Gümrük Kapısı'na transit olarak geçeceği öğrenildi.

Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden izlenen aracın güzergah dışı olarak İstanbul'da bir depoya girdiği tespit edildi. Takip altındaki tır tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'de durduruldu. Yapılan aramada, araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş kırpıntılarının olduğu görüldü.

Bu esnada aracın girdiği depoyu gözlem altında tutan ekipler, buradan çıkan bir kamyonu takibe başladı. Alınan mahkeme kararına istinaden kamyonun İstanbul'daki varış noktasında yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi.

Tır şoförü ve organizatör dahil 4 kişi gözaltına alındı.

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı varShoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var
Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyorTürk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şemsiye Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Bakan Albayrak duyurdu! En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız

Parasını altın, Dolar ve Euro'ya yatıranların yüzü güldü!

Parasını altın, Dolar ve Euro'ya yatıranların yüzü güldü!

AVM'ler için tatil önerisi!

AVM'ler için tatil önerisi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk çeyrekte 270 milyar TL kredi desteği

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.107 liraya ve yoksulluk sınırı 6.863 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.