İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelinde 570 lisanslı bayi sayısına ulaşan Aytemiz, İstanbul, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Adar Akaryakıt'ın ikinci istasyonunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış bulunuyoruz. Sene sonuna kadar 3 istasyonumuzun daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstanbul’da 45 istasyona ulaşacağız" dedi. Gaziosmanpaşa’da açılan bu ikinci şubeyle birlikte Aytemiz, İstanbul genelinde toplamda 42 lisanslı istasyona ulaştı. Açılış töreninde Aytemiz Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke başta olmak üzere Aytemiz yöneticileri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile iş insanları Selahattin Tavusbay ve Kenan Atalay, Adar Akaryakıt firma sahibi Ali Söğüt ve Genel Müdür Mustafa Ali Eroğlu katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke son 5 yılda olduğu gibi bu sene de hızlı büyümelerine devam ettiklerini ifade ederek “Şu anda açılışını yaptığımız istasyonumuzla birlikte İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış bulunuyoruz. Sene sonuna kadar 3 istasyonumuzun daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstanbul’da 45 istasyona ulaşacağız. İstanbul genelinde 750’ye yakın istasyon olduğunu düşünürsek, hızlı büyümemizi İstanbul’a da yansıttığımızı söyleyebilirim. Tabi istasyon sayısını arttırmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Biz daha çok tüketicilere şaşırtan yenilikler ve hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Son dönemde oluşturduğumuz ve bu istasyonumuza da uyguladığımız yeni konseptimiz bizim açımızdan çok değerli" dedi.

Eke “Bakış açımız itibariyle biz artık istasyonlarımıza akaryakıt istasyonu değil enerji istasyonu diyoruz. Bildiğiniz üzere gelecekte elektrikli otomobillerin çok daha popüler olacağını öngörerek istasyonlarımızda elektrikli araç hızlı şarj noktalarına yer vermeye başlamıştık. Bu istasyonumuzda da elektrikli araç hızlı şarj noktası bulunuyor. Ayrıca istasyonumuzda Motorcu Dostu İstasyon projemiz dahilinde motosikletlilere özel alanlar oluşturduk. Bir seneyi aşkın süredir sürdürdüğümüz projemize daima destek olan federasyon ve dernek temsilcilerimiz de buraya kadar gelip, bizleri onurlandırdılar. Yine araçtan inmenize gerek kalmadan, pompa başında ödeme yaparak yakıt alabilmenize olanak sağlayan Araçtan Öde projemiz mevcut. Bunlara ek olarak Adar Akaryakıt istasyonumuzda ücretsiz internet de bulunuyor. Kısacası bu istasyonda güncel projelerimizin hepsi mevcut. Şaşırtan hizmetler sunarak müşteri memnuiyetini arttırarak, devam ettireceğiz" diye konuştu. "HER GÜN 300 BİN KİŞİ İSTASYONU KULLANIYOR"