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İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde 570 lisanslı bayi sayısına ulaşan Aytemiz, İstanbul, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Adar Akaryakıt'ın ikinci istasyonunu hizmete açtı.

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelinde 570 lisanslı bayi sayısına ulaşan Aytemiz, İstanbul, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Adar Akaryakıt'ın ikinci istasyonunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış bulunuyoruz. Sene sonuna kadar 3 istasyonumuzun daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstanbul’da 45 istasyona ulaşacağız" dedi.

Gaziosmanpaşa’da açılan bu ikinci şubeyle birlikte Aytemiz, İstanbul genelinde toplamda 42 lisanslı istasyona ulaştı. Açılış töreninde Aytemiz Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke başta olmak üzere Aytemiz yöneticileri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile iş insanları Selahattin Tavusbay ve Kenan Atalay, Adar Akaryakıt firma sahibi Ali Söğüt ve Genel Müdür Mustafa Ali Eroğlu katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke son 5 yılda olduğu gibi bu sene de hızlı büyümelerine devam ettiklerini ifade ederek “Şu anda açılışını yaptığımız istasyonumuzla birlikte İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış bulunuyoruz. Sene sonuna kadar 3 istasyonumuzun daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstanbul’da 45 istasyona ulaşacağız. İstanbul genelinde 750’ye yakın istasyon olduğunu düşünürsek, hızlı büyümemizi İstanbul’a da yansıttığımızı söyleyebilirim. Tabi istasyon sayısını arttırmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Biz daha çok tüketicilere şaşırtan yenilikler ve hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Son dönemde oluşturduğumuz ve bu istasyonumuza da uyguladığımız yeni konseptimiz bizim açımızdan çok değerli" dedi.

Eke “Bakış açımız itibariyle biz artık istasyonlarımıza akaryakıt istasyonu değil enerji istasyonu diyoruz. Bildiğiniz üzere gelecekte elektrikli otomobillerin çok daha popüler olacağını öngörerek istasyonlarımızda elektrikli araç hızlı şarj noktalarına yer vermeye başlamıştık. Bu istasyonumuzda da elektrikli araç hızlı şarj noktası bulunuyor. Ayrıca istasyonumuzda Motorcu Dostu İstasyon projemiz dahilinde motosikletlilere özel alanlar oluşturduk. Bir seneyi aşkın süredir sürdürdüğümüz projemize daima destek olan federasyon ve dernek temsilcilerimiz de buraya kadar gelip, bizleri onurlandırdılar. Yine araçtan inmenize gerek kalmadan, pompa başında ödeme yaparak yakıt alabilmenize olanak sağlayan Araçtan Öde projemiz mevcut. Bunlara ek olarak Adar Akaryakıt istasyonumuzda ücretsiz internet de bulunuyor. Kısacası bu istasyonda güncel projelerimizin hepsi mevcut. Şaşırtan hizmetler sunarak müşteri memnuiyetini arttırarak, devam ettireceğiz" diye konuştu.

"HER GÜN 300 BİN KİŞİ İSTASYONU KULLANIYOR"

Türkiye genelinde 570 lisanslı istasyon var, yıl sonunda ise 600'e ulaşmayı düşündüklerini belirten Eke, "Her gün Aytemiz istasyonlarına giren araç sayısı ortalama 210 bin, kişi sayısı ise 300 bin. Bu rakamlar hayata geçirdiğimiz projelerin ve çalışmalarımızın sonuçlarını günden güne aldığımızı gösteriyor. Müşterilerimiz için daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE KÜÇÜLME YOK, BİLAKİS BÜYÜME VAR"

Akaryakıt sektöründe küçülmenin olmadığını aksine sektörün büyüdüğünü dile getiren Eke, "Son 5 yılda her sene yüzde 8 ortalamayla büyüyen bir sektörüz, 2018 yılında ilk 6 ayda yüzde 6'lık büyümeyi yakaladı. Türkiye ekonomisinin önünde giden bir sektördeyiz" dedi.

"İŞBİRLİĞİ BİZE VE AYTEMİZ'E DEĞER KATACAK"

Sıkı bir motosiklet tutkunu ve gezgin olan Adar Akaryakıt firma sahibi Ali Söğüt ise açılışta yaptığı konuşmada bütün davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bu sektörde 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Avukatım aynı zamanda motosiklet sürücüsüyüm Aytemiz ile beraber fark yaratacak hizmetlerde buluşacağımızı düşündüğümüz için özellikle marka olarak Aytemiz'i tercih ettik. İstanbul’daki ikinci istasyonumuzu da Aytemiz markası altında sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Aytemiz’i tercih etme sebeplerimizin en başında bayi ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı yer alıyor. Motorcu Dostu İstasyon projesi ve hatta bu konuyu bir sosyal sorumluluğa dönüştürerek Motorcu Dostu Trafik projesini hayata geçirmesi karar vermemizde etkili oldu diyebilirim. Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla işletmeci olarak sektörde fark yarattığımızı düşünüyoruz. Aytemiz’in de son dönemde yaptığı yatırımlarla ve az önce saydığım yenilikçi proje ve hizmetleriyle sektörde fark yarattığına inanıyoruz. Umuyorum ki bu iş ortaklığı hem bize hem de Aytemiz’e ek bir değer katacak."

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