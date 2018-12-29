"İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmayacak"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalardan veya başka nedenlerden dolayı İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Herhangi bir tedirginlik ya da endişeye mahal yok." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Aralık Pazar günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandığını anımsatarak, yayıncılar arasında ciddi endişeye neden olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın katılımıyla 27 Aralık Perşembe günü verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanımızın 'ihaleye çıkmayacaktık, ihale yapma gibi niyetimiz yok, bu tamamen Danıştay tarafından 2013 yılında iptal edilen yönetmelik yerine ikame etmemiz gereken rutin çalışma' şeklinde sözleri oldu. Bütün yayın kuruluşlarının kullandıkları mevcut frekanslarının tahsis edilmesi konusu Çamlıca Kulesi'nden yola çıkılarak uygulanmaya başlanacak. Çamlıca Kulesi için çok teşekkür ediyoruz. Çamlıca Kulesi yayıncıların önemli sorunlarını çözmekle beraber Türkiye ve İstanbul için önemli bir proje olacak. Kapasite problemi proje başladığından beri devam ediyor. Bakan Yardımcımız dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda '100 radyo için çalışmalara başladık, bütçe ayırdık' dedi. Mart, nisan ayı gibi testlere başlanacak. Çamlıca Kulesi'ndeki kapasite problemi böylelikle çözülecek."