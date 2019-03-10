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İstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan iflas eden Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina, arazisi ile makine ve teçhizatları açık artırma usulü ile yeniden satışa çıkarıldı.Geçtiğimiz yıl bina ve arazisi için düzenlenen iki ihaleye alıcısı çıkmayınca satışı düşmüştü. Arazi, yapılar, makine ve teçhizatın toplam değerinin açık artırma ilanında 446 milyon 139 bin TL olduğu gösterildi.Birinci satış gününün 15 Nisan 2019 olduğu, ilk satış gününde alıcı çıkmaması halinde 15 Mayıs’ta ihale  yenilenecek.

İstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Mart(DHA) - İstanbul Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan iflas eden Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina, arazisi ile makine ve teçhizatları açık artırma usulü ile yeniden satışa çıkarıldı.Geçtiğimiz yıl bina ve arazisi için düzenlenen iki ihaleye alıcısı çıkmayınca satışı düşmüştü. Arazi, yapılar, makine ve teçhizatın toplam değerinin açık artırma ilanında 446 milyon 139 bin TL olduğu gösterildi.Birinci satış gününün 15 Nisan 2019 olduğu, ilk satış gününde alıcı çıkmaması halinde 15 Mayıs’ta ihale yenilenecek.

E-5 ve TEM bağlantı yoluna cepheli dev arazide yerleşik, 7 yıl önce iflas eden ve geçtiğimiz yılda bina ve arazisinin satışına ilişkin yapılan ihalede alıcısı çıkmayınca satışı düşen Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu. İstanbul Rami’de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası, arazisi, makine ve teçhizatları yeniden açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. İstanbul 1.İflas Dairesi taşınmazın açık artırma ilanında satışa çıkarılanların değeri 446 milyon 139 bin 553 TL olarak gösterildi.

Arsa değeri 415 milyon 631 bin TL olarak gösterildi

Gösterilen değer içinde arsa değerlerin toplamı 415 milyon 631 bin 600 TL, taşınmazlar üzerindeki yapının değerinin 14 milyon 975 bin 403 TL, makine ve teçhizatın değeri 15 milyon 150 bin 550 TL, elektrik değerinin ise 382 bin TL olduğu bilgisine yer verildi. Birinci satış günü 15 Nisan 2019 günü saat 14:00-14:10 arası, ikinci satış günü ise 15 Mayıs 2019 saat 14:00-14:10 olarak belirlendi. Satış yeri ise İstanbul Adalet Sarayı 1.İflas Müdürlüğü B Blok 2.Kat Şişli İstanbul adresi gösterildi. Birinci artırmanın 20 gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr elektronik ortamında teklif verilebileceği ilanda belirtildi.

Fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi yine düşecek

Artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek. Bu artırmada da malın tahmin değerinin yüzde 50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacağı ve böylece de fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşeceği de kaydedildi. Artırmaya iştirak edecekler tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri de isteniyor.

382 bin TL’lik elektrik aksamı çalınmış

Satış ilanında fabrika binasında birkaç kez hırsızlık olayının yaşandığı, yapılan tespitlerde ise hırsızlar tarafından fabrika elektrik aksamına zarar verildiği, bakır kabloların çalındığı, makinaların bağlantı kablolarının kesildiği, fabrikanın yönetim binasında yangın çıkartıldığı ve kesinleşen bilirkişi raporuna göre 382 bin TL çalınan elektrik aksamı bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Açık artırma ilanında nelerin satışa çıkarıldığı detayları ile belirtildi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi ve önemli özellikleri ise ilanda şöyle belirtildi; “Taşınmazın özellikleri: tapu kaydına göre İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi, Topçular Mahallesi Maltepe’ye giden yol mevkii 434 ada, 224 parselde kayıtlı 5 bin 47 m2 tarla vasıflı taşınmazın tamamı, Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada 16 parselde kayıtlı 13 bin 928 m2 kargir fabrika vasıflı taşınmazın tamamı.Eyüp ilçesi Topçular Mahallesi Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada, 30 parselde kayıtlı 20 bin 274 m2 bahçeli kargir fabrika binası, ve müştemilatı vasıflı taşınmazın tamamı. Eyüp İlçesi Topçular Mahallesi Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada 45 parselde kayıtlı 54 bin 298 m2 içinde depolar bulunan çelik konstrüksiyon ve betonerme kargir 3 bina ve arsa vasıflı tamamından müteşekkil traktör fabrikası” (Fotoğraflı)

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