İstanbul'da en düşük konut fiyatı Esenyurt'ta

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor.

En yüksek ortalamada ise ilk sıralarda 11 bin 409 lirayla Beşiktaş, 9 bin 879 lirayla Sarıyer, 7 bin 925 lirayla Bakırköy bulunuyor.

TUVİMER'in, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Buna göre, İstanbul'da en düşük konut metrekare fiyatlarında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekiyor. Esenyurt'u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli ve 2 bin 460 lirayla Silivri takip ederken, beşinci sırada ortalama 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy bulunuyor.

En ucuz konutların bulunduğu listede Sultangazi 2 bin 524 lirayla altıncı, Sancaktepe 2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü 2 bin 814 lirayla sekizinci, Esenler 2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada yer alıyor.