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İstanbul'da en düşük konut fiyatı Esenyurt'ta

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

TUVİMER'in araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekerken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor - 39 ilçeden sadece 8'inde metrekare fiyatları 5 bini aşarken, ortalama konut metrekare değerinde en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11 bin 409 lirayla birinci, Sarıyer 9 bin 879 lirayla ikinci, Bakırköy 7 bin 925 lirayla üçüncü sırada yer alıyor - Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu: - "İstanbul'da 2017'de konut satış işlemlerinin 3'te biri ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde gerçekleşmiş. Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'da 88 bin 772 konut satılmış. Yine aynı durum söz konusu. En çok konut ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde satılıyor. İstanbul'da trend ucuz konut diyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor.

En yüksek ortalamada ise ilk sıralarda 11 bin 409 lirayla Beşiktaş, 9 bin 879 lirayla Sarıyer, 7 bin 925 lirayla Bakırköy bulunuyor.

TUVİMER'in, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Buna göre, İstanbul'da en düşük konut metrekare fiyatlarında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekiyor. Esenyurt'u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli ve 2 bin 460 lirayla Silivri takip ederken, beşinci sırada ortalama 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy bulunuyor.

En ucuz konutların bulunduğu listede Sultangazi 2 bin 524 lirayla altıncı, Sancaktepe 2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü 2 bin 814 lirayla sekizinci, Esenler 2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada yer alıyor.

Gaziosmanpaşa'nın konut metrekare fiyatları ortalama 3 bin 115 lirayken, bu rakam Bağcılar'da 3 bin 157 liraya, Tuzla'da 3 bin 201 liraya, Güngören'de 3 bin 241 liraya, Avcılar'da 3 bin 261 liraya, Büyükçekmece'de 3 bin 275 liraya, Başakşehir'de 3 bin 317 liraya, Küçükçekmece'de 3 bin 354 liraya, Çekmeköy'de 3 bin 357 liraya yükseliyor.

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- En yüksek rakam Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy'de

Araştırmaya göre, 8 ilçede konutun ortalama metrekare fiyatı 5 binin üzerine çıkarken, rakamın en yüksek olduğu ilçe 11 bin 409 lirayla Beşiktaş.

Beşiktaş'ı 9 bin 879 lirayla Sarıyer takip ederken, onu 7 bin 925 lirayla Bakırköy, 7 bin 62 lirayla Kadıköy, 6 bin 916 lirayla Adalar, 6 bin 780 lirayla Şişli, 6 bin 527 lirayla Üsküdar, 5 bin 453 lirayla Beykoz izliyor.

Diğer ilçelerde ortalama metrekare fiyatı sırayla Bahçelievler'de 3 bin 375 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 518 lira, Maltepe'de 3 bin 614 lira, Ümraniye'de 3 bin 670 lira, Şile'de 3 bin 684 lira, Kartal'da 3 bin 713 lira, Kağıthane'de 3 bin 744 lira, Zeytinburnu'nda 3 bin 801 lira, Fatih'te 4 bin 187 lira, Eyüp'te 4 bin 261 lira, Ataşehir'de 4 bin 406 lira, Beyoğlu'nda 4 bin 972 lira şeklinde.

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- "Ucuz ilçelerde yüksek satış adedi görüyoruz"

Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, AA muhabirine araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl İstanbul'da 238 bin konut satıldığını belirterek, en çok konut satışı gerçekleştirilen ilk 5 ilçede metrekare değerlerinin ortalamanın altında olduğunu söyledi.

Türkoğlu, geçen yıl en çok konut satılan ilk 5 ilçenin 39 bin 676 adetle Esenyurt, 11 bin 734 adetle Sancaktepe, 11 bin 467 adetle Beylikdüzü, 10 bin 853 adetle Pendik, 9 bin 812 adetle Başakşehir olarak sıralandığını aktardı.

Bu 5 ilçede 83 binin üzerinde konut satış işlemi gerçekleştiğini dile getiren Türkoğlu, "Bu durum İstanbul'da 2017 yılı içinde gerçekleşen konut satışlarının yaklaşık olarak 3'te birinin 39 ilçenin sadece 5 tanesinde olduğunu gösteriyor. Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'da 88 bin 772 konut satılmış. Yine aynı durum söz konusu. En çok konut ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde satılıyor. İstanbul'da trend ucuz konut diyebiliriz." dedi.

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- İlçelere göre konut metrekare fiyatı

TUVİMER tarafından hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul'un ilçelerinde ortalama konut metrekare fiyatları şu şekilde:

Sıra İlçe KONUTUN ORTALAMA METREKARE DEĞERİ (TL) 1 Esenyurt 2.204 2 Çatalca 2.312 3 Sultanbeyli 2.378 4 Silivri 2.460 5 Arnavutköy 2.466 6 Sultangazi 2.524 7 Sancaktepe 2.766 8 Beylikdüzü 2.814 9 Esenler 2.861 10 Pendik 3.100 11 Gaziosmanpaşa 3.115 12 Bağcılar 3.157 13 Tuzla 3.201 14 Güngören 3.241 15 Avcılar 3.261 16 Büyükçekmece 3.275 17 Başakşehir 3.317 18 Küçükçekmece 3.354 19 Çekmeköy 3.357 20 Bahçelievler 3.375 21 Bayrampaşa 3.518 22 Maltepe 3.614 23 Ümraniye 3.670 24 Şile 3.684 25 Kartal 3.713 26 Kağıthane 3.744 27 Zeytinburnu 3.801 28 Fatih 4.187 29 Eyüp 4.261 30 Ataşehir 4.406 31 Beyoğlu 4.972 32 Beykoz 5.453 33 Üsküdar 6.527 34 Şişli 6.780 35 Adalar 6.916 36 Kadıköy 7.062 37 Bakırköy 7.925 38 Sarıyer 9.879 39 Beşiktaş 11.409

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