İstanbul’da gıda denetimleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce, 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısının 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500'den fazla gıda ürününden numune alındığı, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildiği, söz konusu denetimler sonucunda 2 bin 320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlüğün ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesi tüketimi artan ürünlere yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdığı belirtilerek, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller ile şekerli mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda işyerinde kontrol görevlileri tarafından resmi kontrollerin yapıldığı bildirildi.
Denetlenen iş yerleri ve gıda maddeleri üzerinde titiz bir çalışma yapan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerine bağlı resmi kontrol ekipleri, üretimde kullanılan ham maddeler dahil üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak incelemeye aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi. Ramazan ayı öncesi yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutuldu. 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısı 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500'den fazla gıda ürününden numune alınarak, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildi. Söz konusu denetimler sonucunda 2 bin 320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.
Ramazan ayı boyunca, toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilmektedir. Yine ramazan ayında gıda üretim, satış ve tüketiminin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, halen yürütülen denetim ve kontrollerin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, özellikle gece gıda üretimi yapan (ekmek ve pide fırınları ve benzeri) işyerlerine yönelik 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor."
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gıda resmi kontrollerinin 2018 yılı boyunca aralıksız süreceğini vurgulayarak, ruhsatsız ve sağlığa aykırı şekilde üretim yapan işletmelere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini kaydetti.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren her işletmenin mevzuatla belirlenen kurallara uymak ve bu kurallara uygun olarak üretim, işleme ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunu belirten Karaca, “Halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce gıda denetimlerine büyük önem vermekteyiz. Bu konuda gerek 174 Alo Gıda hattı veya diğer tüm bize ulaşan ihbarları da zamanında değerlendirerek gereğini yapmaktayız. Gıda Kontrol Ekiplerimizce yapılan bu denetimlerin sonuçları, her ay düzenli olarak kurumumuzun internet sitesinden yayımlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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