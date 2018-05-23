İstanbul’da gıda denetimleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce, 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısının 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500'den fazla gıda ürününden numune alındığı, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildiği, söz konusu denetimler sonucunda 2 bin 320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müdürlüğün ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesi tüketimi artan ürünlere yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdığı belirtilerek, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller ile şekerli mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda işyerinde kontrol görevlileri tarafından resmi kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Denetlenen iş yerleri ve gıda maddeleri üzerinde titiz bir çalışma yapan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerine bağlı resmi kontrol ekipleri, üretimde kullanılan ham maddeler dahil üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak incelemeye aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: