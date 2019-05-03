İstanbul'da gıda üretim ve satışına sıkı takip

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Ramazan ayı öncesi ulusal düzeyde tüketime sunulmak amacıyla üretilen un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerin üretim yerlerinin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan ham maddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının ayrıntılı olarak kontrole tabi tutulduğunu kaydeden Karaca, "Bu kontrollerde üretim aşaması ve özellikle depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrollerine özel önem verilmiştir." şeklinde konuştu.

Karaca, ramazan ayında güvenilir gıdaların tüketime sunulmasının özel önem arz ettiğini belirterek, "İstanbul'da gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan 113 binden fazla işletmenin resmi kontrolleri, İl müdürlüğümüz koordinasyonunda yetkilendirilmiş 39 ilçe müdürlüğümüzde görevli 754 gıda kontrol görevlisi tarafından yürütülmektedir." dedi.

Denetimden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaca, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması bakanlığımızın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküdar'da kasap, şarküteri ve fırınlara gıda güvenliği denetimi düzenledi.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrollere tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aştı. Ramazan ayı boyunca, toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik veriliyor. Yine ramazan ayında gıda üretim, satış ve tüketiminin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, halen yürütülen denetim ve kontrollerin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, özellikle gece gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik 24 saat esasına göre herhangi bir aksamaya fırsat verilmeden sıklaştırılmış ve bu konuda gerekli tedbirler alındı. Ramazan ayının ikinci yarısında yapılan resmi kontrollere ek olarak, bayramda tüketimi artacak olan şeker, çikolata şerbetli tatlı gibi ürünleri üreten işyerlerinin resmi kontrollerine özel öneme verilecek."

En iyi deneticinin tüketici olduğunun altını çizen Karaca, "Tüketici işletmelerde gördüğü eksiklik ve sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiğinde biz gerekli işlemi yapıyoruz." diye konuştu.

