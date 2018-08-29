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İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı’nda İstanbullular tatil yerlerine akın edince mega kentte elektrik tüketiminde de ciddi düşüşler gözlendi.

İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı’nda İstanbullular tatil yerlerine akın edince mega kentte elektrik tüketiminde de ciddi düşüşler gözlendi. Ağustos ayının normal günlerine göre bayram boyunca ortalama günlük elektrik tüketimi yüzde 45 geriledi.

Kurban Bayramı’nın haftanın ilk günlerine denk gelmesiyle tatil süresi 9 güne kadar uzayınca bu yıl İstanbul boşaldı. Mega kentte yaşayanların akraba ziyareti ve tatil için İstanbul dışına çıkmasının etkisiyle elektrik tüketiminde bayram süresince büyük düşüşler gözlendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre ağustos ayında ortalama günlük elektrik tüketimi 89 bin 522 MWh düzeyinde iken Kurban Bayramı’nda bu rakam yüzde 45’lere varan oranda düşerek günlük 49 bin 771 MWh seviyelerine geriledi. Arife günü de dâhil 20-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam elektrik tüketimi 254 bin 943 MWh olarak gerçekleşti.

ŞİŞLİ’DE TÜKETİM YÜZDE 75 DÜŞTÜ

İlçe bazında bakıldığında bayram boyunca mesken abonelerinin ağırlıkta olduğu Şişli’de tüketim yüzde 75 oranında gerilerken, Yenibosna’da düşüş yüzde 61’i buldu. Bu rakamlar da söz konusu ilçelerdeki mesken abonelerinin uzun bayram tatilini, il dışında geçirmeyi tercih ettiklerinin işaretini verdi. BEDAŞ’ın sanayi abonelerinin yoğun olduğu İkitelli ve Beylikdüzü’nde ise bayram boyunca elektrik tüketimi yüzde 50’nin üzerinde geriledi. Bayram nedeniyle üretime ara veren sanayicilerin talebinin azalması ile birlikte sadece bu iki ilçenin toplam yüzde 45’lik düşüşe etkisi yüzde 12 gibi yüksek bir oranı buldu.

2017 YILINA GÖRE ARTIŞ VAR

Her ne kadar ağustos ayı ortalamalarına göre bayram süresince tüketimde büyük düşüşler yaşansa da geçen yıl 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasına kutlanan Kurban Bayramı tarihleri ile kıyaslandığında ise tüketimde yüzde 10,7’lik bir artış yaşandığı gözlendi. 2017 yılı Kurban Bayramı’nda İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi 230 bin 201 MWh seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu artışta bu yıl Kurban Bayramı’nın ağustos ayının ortasına gelmesi gibi mevsimsel etkilerin yanı sıra bazı işletmelerin hafta içine gelen bayram boyunca üretime ara vermeden devam etmesi etkili oldu.

BEDAŞ EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

BEDAŞ bayram sürecince arıza bakım ve onarım için 194 kişilik ekip yerüstü, 61 kişilik ekip de yeraltı ve kablo arıza tespiti için görevlendirildi. 85 araç her vardiyada aktif olarak kullanılırken ayrıca 85 araç her an müdahaleye hazır olarak bekletildi. BEDAŞ Genel Müdürlüğü ile bölge müdürlüklerinde vardiyalı arıza personelleri dışında koordinasyon ve acil durumlarda müdahale ve raporlama için 24 saat esaslı nöbetçi amirler bulunduruldu. Arızalara uzaktan müdahaleye imkân tanıyan SCADA ana kontrol merkezinde ise 7 ekip her gün görev aldı.

(FOTOĞRAF)

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