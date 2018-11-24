FİNANS

İstanbul'da havacılık buluşması

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Uçak Teknolojileri, Bakım, Onarım, Revizyon ve Havacılık Operasyonları Sempozyumu, 26-28 Kasım'da İstanbul'da yapılacak - Sempozyum, 22 ülkeden yaklaşık 100 uzman ismi buluşturacak

Uluslararası Uçak Teknolojileri, Bakım, Onarım, Revizyon ve Havacılık Operasyonları Sempozyumu (International Symposium on Aircraft Technology, MRO and Operations-ISATECH), 26-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyum, Mövenpick Golden Horn Otel'de düzenlenecek.

Sempozyum, 22 ülkeden yaklaşık 100 akademisyen, sektör temsilcisi ve mühendisi buluşturacak.

Sempozyuma, Çin Halk Cumhuriyeti'nden HNA Grup, MyTechnic, Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik, GE Havacılık, TEI, Esri Türkiye, Başarsoft, Heliplat, TAV, Air ACT gibi havacılık sektörünün önemli firmalarından üst düzey temsilciler katılım sağlayacak.

TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından verilen 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında ödüllendirilen ArgosAI firması, sempozyum kapsamında, hava alanlarında uçaklara ciddi zararlar verebilen yabancı cisimlerin tespiti için Türkiye'de geliştirilen akıllı sistem A-FOD'u tanıtacak.

Sempozyum açılışında, Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES) ve Sempozyum Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hikmet Karakoç, Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan ve sempozyuma ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan konuşma yapacak.

Sempozyumun son gününde THY Teknik AŞ tesislerine heyet halinde ziyarette bulunularak incelemeler gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince, Türkiye'de son yılların büyüyen sektörü havacılık ve buna bağlı olarak giderek önem kazanan havacılıkta bakım-onarım konusu tartışılacak.

İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla Türkiye'nin yakın dönemde bölgenin havacılık bakım-onarım merkezi olacağı öngörüsü doğrultusunda etkinliğin, ileriye dönük hedefler ortaya konulmasına ve sektöre yön verilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
havacılık

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