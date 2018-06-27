İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya'da hayvan hastalıkları alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla uzmanları İstanbul’da buluşturdu.

FAO yapılan açıklamaya göre, Afganistan, İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan resmi veterinerlik kurumları başkanları ve diğer uzmanları, canlı hayvan taşımacılığının sınırlara yakın ve kontrol altında olmayan yerlerde hızlıca gerçekleşmesi sebebiyle artan hayvan hastalıklarına çözüm bulmak için İstanbul'da bir araya geldi.

Hayvan hastalıkları alanında, Japonya hükümetinin mali desteği ile yapılmakta olan bir dizi bölgesel toplantı çerçevesinde düzenlenen söz konusu toplantı, iki gün sürecek.

FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, toplantı da yaptığı değerlendirmede, FAO’nun sınır aşan hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması konusunda başlatılan bu iş birliği girişiminin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gutu, “Orta Asya’daki uzmanları komşu ülkelerdeki meslektaşlarıyla bir araya getiren toplantılar, bölgede hayvancılık olanakları ve gıda güvencesi üzerine daha güçlü iletişim kanalları geliştirilmesi bakımından hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.