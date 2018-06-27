FİNANS

İstanbul'da "Hayvan Hastalıkları" Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

Afganistan, İran, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan'dan resmi veterinerlik kurumlarının başkanları ve diğer uzmanları Asya'da hayvan hastalıklarına çözüm bulmak için İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya'da hayvan hastalıkları alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla uzmanları İstanbul’da buluşturdu.

FAO yapılan açıklamaya göre, Afganistan, İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan resmi veterinerlik kurumları başkanları ve diğer uzmanları, canlı hayvan taşımacılığının sınırlara yakın ve kontrol altında olmayan yerlerde hızlıca gerçekleşmesi sebebiyle artan hayvan hastalıklarına çözüm bulmak için İstanbul'da bir araya geldi.

Hayvan hastalıkları alanında, Japonya hükümetinin mali desteği ile yapılmakta olan bir dizi bölgesel toplantı çerçevesinde düzenlenen söz konusu toplantı, iki gün sürecek.

FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, toplantı da yaptığı değerlendirmede, FAO’nun sınır aşan hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması konusunda başlatılan bu iş birliği girişiminin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gutu, “Orta Asya’daki uzmanları komşu ülkelerdeki meslektaşlarıyla bir araya getiren toplantılar, bölgede hayvancılık olanakları ve gıda güvencesi üzerine daha güçlü iletişim kanalları geliştirilmesi bakımından hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

FAO Afganistan Temsilcisi Tomio Shichiri de söz konusu toplantıyı sıradışı kılan bir özelliğin toplantının bilimi diplomasi amacıyla kullanması olduğunu vurguladı. Shichiri, “Katılımcı ülkelerin hepsi için iktisadi ve ulusal güvenlik bakımından önem arz eden bir alanda bilim insanları arasında köprüler kurarak, gıda güvencesini ilgilendiren bir konuyu gündeme getirmenin ötesine geçebilir ve buna ihtiyaç duyan bir bölgeye barış ve istikrarın gelmesine yardımcı olabiliriz. Birlikte, hayvanların kısıtlama olmaksızın geçiş sağladığı ülkeler arasında koordinasyon oluşturarak, hayvan sağlığını tehdit eden iklimle ilgili ve diğer beklenmedik olaylar karşısında dirençlilik inşa edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Hayvan hastalıkları istanbul

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