"İstanbul'da hizmetleri tamamlayacak projelere ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini ve çok büyük projelerle tanıştığını belirterek, "Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var." dedi.

Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbulluların 10 gün sonra büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gideceğini kaydederek, böylece tekrarlanmasına karar verilen seçimin tamamlanacağını söyledi.

İş dünyası olarak seçimlerin huzur içinde geçmesini dilediklerini aktaran Avdagiç, "İstanbul gibi büyük bir metropolün gerçekten daha çok projeye ihtiyacı var. Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var." diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul'u tüccarların iyi tanıdığını ifade ederek, onların şehrin her köşesinde yaşadığını, tüm ilçe ve caddelerdeki gelişmeleri gördüğünü anlattı.

Bu gözle bakıldığında İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini aktaran Avdagiç, "İstanbul çok büyük projelerle tanıştı. Avrasya ve Marmaray tünelleriyle, metro ağlarıyla ulaşımda çağ atladı. Metrobüs hizmetiyle otobüs taşımacılığında yeni bir dönem başladı. Ve son olarak yüz akımız büyük bir havalimanı devreye girdi." ifadelerini kullandı.