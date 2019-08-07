İstanbul'da ihracatçı birliklerinin ihracatı 7 ayda yüzde 3.0 arttı

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğinin toplam ihracatı, yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 artışla 4 milyar doların üzerine çıktı.

İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, “Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız gerek alım heyetleri, gerek ticari heyetler başta olmak üzere, ihracatçı firmalarımıza yönelik yaptığımız UR-GE faaliyetlerimiz, yurtdışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere yıllık planlamalarımız doğrultusunda ilerleyerek, yılsonunda, bir önceki yıla göre, ihracatımızı arttıracağımızı öngörüyoruz” dedi.

İİB verilerine göre 2019 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında:

-İİB, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 4 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde 3.0 ihracat artışı yakaladı. İİB, Temmuz ayında ise yaklaşık 585.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

-İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk yedi ayında 1.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

-İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

-Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk yedi ayında toplamda 580 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

-İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), yılın ilk yedi ayında toplam ihracatı yaklaşık 460 milyon dolar oldu.

-İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2019’un ilk yedi ayında toplamda 341 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

-İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, 174 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

-İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yılın ilk yedi ayında yaklaşık 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ihracatında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.5 arttı.

