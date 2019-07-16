FİNANS

İstanbul’da kişi başına 3,1 metre fiber altyapı düşüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplam 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşerken, bu oran Stockholm'de 770 metreye ulaşıyor - Fiber altyapı ağı 11 bin 166 kilometre, kişi başına fiber altyapı uzunluğu 4,6 metre olan Antalya, Türkiye'nin kişi başına en uzun fiber altyapı düşen ili konumunda bulunuyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisi için çalışmalar sürerken, 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplam 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 770 metreye ulaşıyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nu baz alarak Türkiye’nin Fiber Haritası'nı çıkarttı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre.

Ülke genelinde bulunan 355 bin 28 kilometre ağın içinde, alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre. Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi omurga (şehirler arası), 157 bin 68 kilometresi ise erişim (şehir içi) amaçlı kullanılıyor.

- Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre

Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Örneğin, 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da erişim (şehir içi) için kullanılan 47 bin 421 kilometre fiber altyapı ağı bulunuyor.

Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor.

Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ve 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı 4,3 metre olarak hesaplanıyor.

4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.

- Kişi başına düşen en uzun fiber altyapı Antalya'da

Türkiye'de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya'da bulunuyor.

Nüfusu 2 milyon 426 bin 356 olan şehirde fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 kilometre seviyesinde iken, şehirde kişi başına 4,6 metre fiber altyapı düşüyor.

Antalya'yı, kişi başına düşen 4,1 metre fiber altyapı uzunluğuyla Konya, 3,7 metre ile Adana, 3,6 metre ile Kocaeli, 3,3 metre ile Bursa, 2,7 metre ile Gaziantep ve 2,1 metre ile Şanlıurfa takip ediyor.

- Fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerekiyor

Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm’ün örnek gösterildiği TELKODER çalışmasında, 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin kilometre fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu kaydediliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’de nüfus oranıyla Stockholm’e yakın bir seviyede olan Antalya karşılaştırılıyor. Bu veriler çerçevesinde Türkiye'deki fiber altyapının en az 200 katı artırılması gerektiği ifade ediliyor.

- Altyapı henüz istenilen seviyede değil

TELKODER çalışmasına göre, Avrupa Konseyi’nin açıkladığı "Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları", Avrupa’da ortalama yüzde 13,9 iken, Türkiye’de yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.

OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit geniş bant aboneliği oranı ortalama 30,6 iken, Türkiye’de bu oran 16,03 düzeyindeydi.

ABD'li teknoloji şirketi Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15,3 Mbps iken, bu rakam Türkiye’de 7,6 Mbps düzeyinde bulunuyor.

Bunda altyapının henüz istenilen seviyeye gelmemesi en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

Çalışmada ortaya çıkan veriler ışığında, seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisine hazırlık kapsamında fiber altyapı yatırımlarının hızla artırılması ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
fiber altyapı TELKODER

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