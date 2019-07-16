İstanbul’da kişi başına 3,1 metre fiber altyapı düşüyor

Ülke genelinde bulunan 355 bin 28 kilometre ağın içinde, alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre. Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi omurga (şehirler arası), 157 bin 68 kilometresi ise erişim (şehir içi) amaçlı kullanılıyor.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre.

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisi için çalışmalar sürerken, 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplam 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 770 metreye ulaşıyor.

- Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre

Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Örneğin, 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da erişim (şehir içi) için kullanılan 47 bin 421 kilometre fiber altyapı ağı bulunuyor.

Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor.

Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ve 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı 4,3 metre olarak hesaplanıyor.

4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.

- Kişi başına düşen en uzun fiber altyapı Antalya'da

Türkiye'de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya'da bulunuyor.